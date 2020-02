Sonae Sierra, APG, Allianz e Elo criam joint venture para investir 1.800 milhões em centros comerciais prime

A Sonae Sierra, a APG, a Allianz e a Elo chegaram a acordo para a criação de uma joint venture estratégica composta por 6 centros comerciais de referência na Ibéria, com um valor bruto de ativos que excede os 3.000 milhões de euros (1.800 milhões de euros numa base proporcional), informou a Sonae Sierra em comunicado enviado este sábado, 29 de fevereiro, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Esta transação foi concluída hoje e não se encontra sujeita a aprovações adicionais. O Sierra Prime inclui três ativos na área metropolitana de Lisboa – Centro Colombo, Centro Vasco da Gama e CascaiShopping, o NorteShopping na área metropolitana do Porto, e dois ativos em Málaga – Plaza Mayor e o recentemente inaugurado McArthurGlen Designer Outlet Málaga.

Estas propriedades representam em conjunto cerca de 380 mil m2 de área bruta locável (ABL) em localizações prime em Portugal e Espanha, recebendo cerca de 90 milhões de visitantes por ano. Cada investidor deterá 25% dos interesses económicos da joint venture, cujo horizonte temporal é de 15 anos.

“A Allianz Real Estate, em representação das várias companhias de seguro do grupo Allianz, e a Elo, uma empresa de seguros de pensões, adquiriram uma participação de 25% cada à Sonae Sierra e à APG. A transação resultará num encaixe de aproximadamente 525 milhões de euros para a Sonae Sierra e APG, permitindo-lhes simultaneamente manter uma exposição significativa a estes ativos”, indica o documento.

“Esta é uma transação histórica para o mercado de imobiliário de retalho na Ibéria e para a Sonae Sierra. Estamos muito satisfeitos por dar continuidade à nossa bem-sucedida parceria de longa duração com a APG, e, simultaneamente, entusiasmados por dar as boas-vindas à Allianz e Elo ao Sierra Prime”, afirma Fernando Guedes de Oliveira, CEO da Sonae Sierra, acrescentando que “a Sonae Sierra irá manter a gestão dos centros comerciais e estamos totalmente comprometidos com o desenvolvimento e crescimento deste portefolio único que é o Sierra Prime”.

Por sua vez, Robert-Jan Foortse, responsável da APG European Property Investments, refere estar “muito satisfeito por fazer parte da criação do Sierra Prime, o que nos permite manter a exposição a estes ativos e simultaneamente juntarmos a Allianz e a Elo, dois investidores institucionais de referência, como nossos futuros parceiros”.

Timo Stenius, diretor da Elo, salienta que os “centros comerciais fazem parte do portefolio diversificado de imobiliário da Elo e o nosso foco está nos melhores e mais dominantes centros comerciais que vão de encontro às expectativas presentes e futuras dos consumidores. Estamos muito satisfeitos por concretizar o nosso primeiro investimento em imobiliário no mercado ibérico, em conjunto com investidores institucionais de referência”.