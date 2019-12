Sonae Sierra assume gestão de centro comercial em Marrocos

A Sonae Sierra vai assumir a gestão do Arribat Center, um centro comercial em Rabat, capital de Marrocos.

Segundo um comunicado da empresa imobiliária, o Arribat Center é um “projeto de uso misto desenvolvido pela Foncière Chellah (uma subsidiária do CDG Développement, do CDG Group), localizado na cidade Rabat, em Marrocos”.

“A Sonae Sierra integrou a equipa de desenvolvimento, ‘marketing’, ‘design’ de interiores e ‘layout’ das lojas, juntamente com a Foncière Chellah, e vai continuar envolvida no projeto através da gestão do mesmo”, adianta o referido comunicado.

Este centro comercial tem uma área bruta locável (ABL) de 45 mil metros quadrados, destacando os responsáveis da Sonae Sierra os “lojistas de referência”, “uma oferta única” e “características de ‘design’ diferenciadoras”.

“Estamos muito satisfeitos por continuarmos envolvidos num projeto que ajudámos a desenvolver e no qual agora estamos a trabalhar para consolidar enquanto destino de compras de referências em Marrocos. Este compromisso de longo prazo com a gestão de um grande complexo na capital marroquina reforça a confiança nos nossos serviços. Até ao momento, prestamos serviços para os principais sete centros comerciais do país, pelo que temos vindo a aumentar a nossa experiência neste mercado”, destaca Alberto Bravo, administrador executivo da Sonae Sierra e responsável pela área de gestão de ativos e comercialização.

“O centro incorpora a dinâmica comercial, cultural e humana da cidade de Rabat, com fachadas decoradas com motivos que evocam elementos naturais locais, adornados com plantas e espaços com muita luz natural”, assinala o comunicado da Sonae Sierra, presidida por Fernando Guedes de Oliveira (na foto).

De acordo com esse documento, este centro prevê receber cerca de 10 milhões de visitantes por ano, “um movimento que irá apoiar o desenvolvimento económico da cidade de Rabat”.

“Ligado ao distrito central de Agdal, o novo complexo oferece uma variedade de opções de negócios, cultura e lazer, além de um centro comercial com mais de 150 lojas, espaços de entretenimento e restaurantes. A oferta de lazer inclui ainda um cinema multiplex e um comboio de recreio, que complementa a oferta cultural da cidade de Rabat, ao mesmo tempo que prolonga o tempo de visita dos clientes”, adianta o referido comunicado.

A Sonae Sierra é proprietária de mais de 35 centros comerciais com um valor de mercado de cerca de sete mil milhões de euros e gere e/ou comercializa mais de 90 ativos imobiliários com uma ABL de cerca de três milhões de metros quadrados e mais de 9.500 contratos com lojistas.

Atualmente, a Sonae Sierra tem 11 projetos em desenvolvimento, incluindo seis para clientes.

A Sonae Sierra trabalha atualmente com mais de 20 investidores a nível de gestão de ativos, além de gerir cinco fundos imobiliários para um número alargado de investidores de todo mundo.