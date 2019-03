Sonae Sierra atinge resultado líquido de 110 milhões em 2018

A Sonae Sierra encerrou o exercício de 2018 com um resultado direto a crescer 3%, para 66,5 milhões de euros, e um EBIT a aumentar 2,8%, para 107,7 milhões. Ao mesmo tempo, o Net Asset Value (NAV) subiu 1,6%, para 1.455 milhões, numa altura em que refinanciou 1.000 milhões de dívida – o que resultou na diminuição do seu custo médio para 3,5%.

A Sonae Sierra “manteve o foco no desenvolvimento da sua estratégia de longo prazo: reciclagem de capital, crescimento da sua atividade de prestação de serviços e desenvolvimento de novos projetos, o que resultou num desempenho operacional sólido e num nível robusto de capital reciclado”, refere o grupo em comunicado.

Em 2018, a Sonae Sierra vendeu perto de 600 milhões de Valor Bruto de Ativos em centros comerciais com ganhos significativos, viu o EBIT dos serviços crescer 11% face ao ano anterior, investiu mais de 165 milhões em expansões (como a do NorteShopping), no desenvolvimento de dois outlets centres em Espanha e na Grécia, e na construção de um novo centro comercial na Colômbia, que abriu em fevereiro de 2019.

O portefólio da Sonae Sierra na Europa registou um aumento de 2,1% nas vendas dos lojistas face a 2017. Destaca-se um crescimento significativo em Espanha e na Roménia, onde as vendas dos lojistas cresceram 10,8% e 11,5%, respetivamente, em resultado do aumento do portefólio em Espanha e da melhoria operacional do Parklake, na Roménia. Numa base comparável, as vendas cresceram 2,3% na Europa, beneficiando de um forte desempenho dos centros comerciais em Portugal (3,1%), Espanha (5,5%) e Roménia (11,5%).

O total das rendas cresceu 2% na Europa numa base comparável, com um contributo significativo de Portugal e Espanha, mercados onde se registaram crescimentos de 3,7% e 3,5%, respetivamente.

A Taxa de Ocupação Global na Europa permaneceu forte atingindo os 97,1%, com Portugal a registar uma Taxa de Ocupação Global de 99,1%. No Brasil, a Taxa de Ocupação cresceu de 92,5% para 93,4%.

O resultado indireto atingiu os €43,6 milhões, o que resulta dos ganhos das vendas de 2018 e dos ganhos com a abertura do Fashion City Outlet, na Grécia e do aumento da valorização das Propriedades de Investimento.

Em 2018, a empresa refinanciou um montante total de cerca de 1.000 milhões de euros da sua dívida, numa base de 100%, levando a um decréscimo de 30 bps (pontos base) do custo médio da dívida para 3,5%.

A 31 de dezembro de 2018, o Net Asset Value (NAV) da Empresa atingiu 1,5 mil milhões, um aumento de 1,6% apesar da distribuição de dividendos e do efeito adverso da desvalorização do Real brasileiro. Excluindo o efeito da variação da taxa de câmbio, o NAV teria aumentado 3,7%.

A Sonae Sierra continuou a implementar a sua estratégia de reciclagem de capital em 2018. Em dezembro, a Empresa anunciou a criação de uma joint venture para a aquisição de três centros comerciais em Espanha, por um total de 485 milhões. No âmbito deste acordo, o parceiro tem uma participação de 87,5%, ficando a Sonae Sierra com os restantes 12,5% e assegurando os serviços de gestão dos ativos.

A Socimi Ores, o fundo gerido pela área de Gestão de Investimento da Sonae Sierra, continuou a registar um bom ritmo de atividade, tendo adquirido 18 ativos em 2018, num investimento total de cerca de 174 milhões.

O portefólio de projetos em desenvolvimento pela Sonae Sierra também manteve um desempenho positivo em 2018. O novo Fashion City Outlet (na Grécia), no âmbito de uma parceria entre a Sonae Sierra e a Bluehouse Capital, abriu a 15 de novembro de 2018, com uma área total de 20 mil m2. A construção do Jardín Plaza Cúcuta, na Colômbia, também avançou em resultado da joint venture entre a Sonae Sierra e a Central Control. Este desenvolvimento representa um investimento total de 52 milhões de euros e uma Área Bruta Locável de 40 mil m2 para 180 lojas, que fazem deste o maior centro comercial da cidade. A inauguração teve lugar no passado dia 27 de fevereiro.

Em Espanha, a Sonae Sierra continua, a um bom ritmo, os trabalhos de construção do McArthurGlen Designer Outlet Malaga, fruto de uma joint venture entre a McArthurGlen e o Sierra Fund e que representa um investimento de 140 milhões para a criação de 30 mil m2 de espaço de retalho.

“Em 2019, a Sonae Sierra irá manter a sua atividade de reciclagem de capital de forma seletiva, prosseguindo também uma estratégia de crescimento de longo prazo dos seus ativos mais maduros na Península Ibérica e focando-se no fortalecimento da sua presença internacional”, conclui o comunicado.