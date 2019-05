Sonae Sierra tem em execução investimentos de 730 milhões

A Sonae Sierra tem em execução Investimentos de mais de 730 milhões de euros em novo projetos imobiliários – para onde canalizou, em 2018, cerca de 190 milhões. Os principais projetos encontram em Cúcuta, Colômbia (onde foram investidos 52 milhões); em Larissa, Grécia (nove milhões na reconversão do centro comercial local num outlet); 77 milhões na expansão do Norteshopping; 151 milhões numa nova torre de escritórios e na expansão no Colombo (Lisboa); 115 milhões na progressão do outlet de Málaga; em Itália (Parma), 227 milhões; e finalmente, em Marrocos, 100 milhões na segunda parte do projeto Zenata’s Land.

O investimento na criação e aumento de valor dos ativos foi de 100,9 milhões de euros, gastos na renovação e/ou expansão: do CascaiShopping (14 milhões); Vasco da Gama ; Alexa (Alemanha, 12,6 milhões; GranCasa (Espanha, 12 milhões); e Shopping Plaza Sul e Shopping Metrópole (Brasil, 12,3 milhões).

O outro vetor do negócio – prestação de serviços para terceiros – agregou em 2018 mais de 22,4 milhões de euros em 351 novos contratos. Destes, 320 contratos dizem respeito a serviços de desenvolvimento e arquitetura, 29 a serviços de gestão e comercialização e dois a serviços de gestão de investimento.

Em termos financeiros, a Sonae Sierra atingiu um resultado direto de 66,5 milhões de euros em 2018, mais 3% que no ano anterior, e um EBIT de 107,7 milhões (mais 2,8%). O portefólio valorizou 96 milhões de euros, para um net asset value que atingiu os 1,455 mil milhões de euros.

Fernando Oliveira, CEO da Sonae Sierra disse, na apresentação dos resultados de 2018, que o grupo continua ativo em todas as geografias – no que diz respeito à gestão de ativos, nomeadamente nos que não estão sob a sua alçada. Neste particular, o grupo já chegou ao Médio Oriente – geografia “onde a Sonae Sierra não tem dimensão para competir” em termos de investimento nos próprios centros comerciais – ou à Sibéria.

O foco, neste particular, continua a ser a Europa – onde se inclui Portugal) e a América do Sul, regiões que apresentam diversos graus de maturidade em termos do setor do retalho, o que determina uma observação ao pormenor de cada um dos mercados.

Genericamente, a Sonae Sierra tem escritórios em 11 países, fornecendo serviços em geografias tão diversas como Portugal, Alemanha, Argélia, Brasil, Colômbia, Eslováquia, Espanha, Grécia, Itália, Marrocos, Roménia, Rússia e Tunísia. Detém (ou co-detém) 42 centros comerciais detidos e co-detidos, com um valor de mercado de 7 mil milhões de euros e gere 98 centros comerciais.

O grupo responde perante 9.300 lojistas (em 2018), que geram cerca de 5,6 mil milhões de euros de receitas e pagam mais de 400 milhões em rendas. A Sonae Sierra trabalha atualmente com mais de 20 co-investidores a nível de ativos e gere quatro fundos imobiliários para um número significativo de investidores de todo o mundo.