Sonae Sierra vende Leiria Shopping a fundo alemão por 128 milhões

O Sierra Portugal Fund, fundo participado e gerido pela Sonae Sierra vendeu o LeiriaShopping por 128 milhões de euros à DWS, que em Portugal atua em nome de um dos seus fundos geridos imobiliários alemães, anunciaram esta segunda-feira as duas empresas em comunicado.

Inaugurado em 2010, o LeiriaShopping oferece 44.400 metros quadrados de área bruta locável. A Sonae Sierra continuará responsável pela gestão e comercialização do centro comercial. Fernando Guedes de Oliveira, CEO da Sonae Sierra, diz estar “muito satisfeito com a concretização desta transação, que é um marco importante na implementação da estratégia da Sonae Sierra e uma prova da elevada qualidade dos ativos imobiliários em que investimos”.

Para a DWS, esta operação traz o total de ativos imobiliários de gestão em Portugal, de 500 milhões de euros, sendo que nos últimos quatro anos, a DWS adquiriu 1,4 mil milhões de euros em ativos imobiliários na Península Ibérica, e atualmente administra um total de 1,8 mil milhões nesta região.

A compra do Leiria Shopping representa o quinto centro comercial adquirido em Portugal pela DWS, juntamente com o centro comercial Alma em Coimbra, o Alameda Shop & Spot no Porto, o Nosso Shopping Center em Vila Real, e o Forum Madeira no Funchal.

Daniel Gálvez, chefe da área do imobiliário de Espanha e Portugal para DWS assume que com esta aquisição, “a DWS continua o seu foco na aquisição de centros comerciais dominantes com excelente rendimento na Península Ibérica”, e que a empresa continuará “a procurar oportunidades de investimento em Portugal, centradas principalmente nos ativos centrais de escritórios, centros comerciais e setores logísticos”.