Sonae vende 24,99% do Continente por 528 milhões de euros à CVC Strategic Opportunities

O grupo Sonae vendeu 24,99% dos hipermercados Continentes à Camoens Investments, uma entidade detida indiretamente por fundos da CVC Advisers Company, líder mundial em private equity e crédito. Trata-se de um negócio de 528 milhões de euros, estando ainda prevista o pagamento contingente diferido de até 63 milhões de euros.

A venda de uma posição minoritária foi comunicada este sábado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“Estamos entusiasmados com esta parceria com a CVC Strategic Opportunities, pois acreditamos que esta relação de longo prazo fortalecerá ainda mais a Sonae MC, bem como a sua estratégia de crescimento”, afirma Cláudia Azevedo, CEO da Sonae, em comunicado publicado na CMVM.

“Esta parceria com um dos investidores institucionais mais bem sucedidos do mundo valida o sólido histórico desempenho da Sonae MC e da sua equipa, especialmente após os desafios colocados pela pandemia. Na Sonae, estamos muito orgulhosos da jornada da Sonae MC e estimulados com a oportunidade de continuar a apoiar seu crescimento”, destaca a CEO.

O valor do negócio, nomeadamente o contingente, “pode elevar o equity value de 100% do capital social da Sonae MC até cerca de 2.363 milhões de euros e o Enterprise Value até 4.047 milhões de euros”, revela o grupo retalhista, adiantando que o investimento pode corresponder a “um múltiplo Enterprise Value/EBITDA de 7,7×2 com base nos resultados dos últimos 12 meses”.

Segundo o grupo retalhista, a operação deve ser concluída durante o mês de agosto e não está sujeita a condições prévias.

“A CVC Strategic Opportunities tem o prazer de investir na Sonae MC como o principal retalhista alimentar em Portugal e de estabelecer uma parceria com a Sonae SGPS e a família Azevedo”, aponta Jan Reinier Voûte, co-head da CVC, em comunicado.

“Sob a liderança de Luís Moutinho, o Continente desenvolveu ofertas de excelência para todas as famílias portuguesas e estabeleceu uma forte fidelização e envolvimento dos clientes, tanto nas lojas como online. Estamos ansiosos para trazer a experiência da CVC para alimentar o seu crescimento a longo prazo e sucesso contínuo”, adianta o responsável.

O investimento na Sonae MC será realizado através do Strategic Opportunities, que tem um “horizonte de investimento de longo prazo”. A CVC “irá trazer a sua vasta experiência no setor do retalho, bem como o seu longo historial de apoio a iniciativas de crescimento orgânico e inorgânico, apoiando a Sonae MC na execução da sua estratégia”.

A Sonae MC é líder no retalho alimentar em Portugal, contando com quase mil lojas operadas diretamente, e gere um portefólio com vários formatos. . Nos últimos 12 meses a Sonae MC registou receitas de 5,2 mil milhões de euros e gerou um EBITDA subjacente de 527 milhões de euros.

A CVC Strategic Opportunities foi criada em 1981, é líder mundial em private equity e crédito com 114,8 mil milhões de dólares de ativos sob gestão, 162,7 mil milhões de dólares de fundos comprometidos e uma rede global de 24 escritórios locais: 16 na Europa e nas Américas e oito na região Ásia[1]Pacífico. A plataforma de private equity da CVC gere 86,6 mil milhões de dólares em ativos e compreende quatro verticais: Europa/Américas; Ásia; Strategic Opportunities; e Growth Partners, cada uma das quais beneficia da plataforma global da CVC.

Por seu turno, a CVC Strategic Opportunities foi criada em 2014 para investir em negócios de elevada qualidade que não se incluem nos mandatos tradicionais de private equity. A sua estratégia foca-se em investimentos e parcerias de longo prazo em empresas de qualidade, com um perfil de risco baixo, principalmente na Europa e na América do Norte.