Sonae vende Saphety aos gestores da empresa

A Sonae Investment Management (IM) chegou a acordo para vender a participação que detém na Saphety à sua equipa de gestão, apoiada pela Oxy Capital.

Juntamente com a AITEC e o BPI, a Sonae IM chegou a acordo para vender 100% das ações da Saphety aos membros da sua equipa de gestão, apoiados pela Oxy Capital.

“A Saphety oferece soluções ‘software-as-a-service’ para facturação electrónica, ‘electronic procurement’ e sincronização de dados, com escritórios em Portugal, Brasil e Colômbia. Esta empresa faz parte do portefólio do Grupo Sonae desde a sua criação, resultado de um ‘spin-off’ dentro do Grupo Sonae, há mais de 10 anos”, explica um comunicado da Sonae IM.

O mesmo documento acrescenta que, “atualmente, a Saphety conta com uma base de clientes verdadeiramente global, incluindo clientes em diversos setores como retalho, serviços financeiros, telecomunicações, indústria e sector público, entre outros”.

“Esta transação está integrada na estratégia de gestão ativa de portefólio da Sonae IM. A nossa atividade passa por investir em empresas tecnológicas, apoiar no seu crescimento, internacionalização, e vender mais tarde para gerar mais valias, como neste caso. Estamos bastante satisfeitos pela equipa de gestão da Saphety ter tido a iniciativa de dar este passo em conjunto com a Oxy Capital, e desejamos-lhes o maior sucesso neste novo capítulo da empresa”, refere Eduardo Piedade, CEO da Sonae IM.

“É a forte convicção no valor dos ativos da empresa – equipa, soluções e clientes – que motiva a equipa de gestão da Saphety para este novo desafio. A Saphety prosseguirá a estratégia de crescimento no mercado global, contando para o efeito com uma equipa dedicada e altamente qualificada” refere Rui Fontoura, atual CEO da Saphety, em comunicado.

“A todos os ‘stakeholders’, nomeadamente clientes, fornecedores e colaboradores, deixamos a garantia de que a Saphety se continuará a pautar pelas melhores práticas de mercado e processos de gestão alicerçados nos valores que sempre nos foram transmitidos pelo Grupo Sonae. À Sonae IM agradecemos a oportunidade de concretizar esta aquisição. Um agradecimento final à Oxy Capital por ter acreditado no projeto e na equipa Saphety”, refere ainda este membro da equipa de gestão da Saphety no comunicado em causa.

Por seu turno, Gonçalo Mendes, ‘partner’ da Oxy Capital sublinha que “é com grande satisfação que a Oxy Capital se torna parceira da equipa de gestão da Saphety, através do Fundo Oxy Capital II”.

“Vemos com optimismo a continuação do desenvolvimento da Saphety como entidade de referência de facturação electrónica para milhares de empresas em Portugal e no exterior”, defende aquele responsável.

A Sonae IM tem um portefólio de mais de 25 empresas internacionais de base tecnológica, dedicadas aos setores de retalho, cibersegurança e telecomunicações, assegurando que “assume um papel ativo no apoio às empresas do seu portefólio e já investiu mais de 120 milhões de euros desde 2014”.

Em contrapartida, a Oxy Capital é uma sociedade gestora de fundos de investimento com presença em Portugal e Itália, tendo já investido em mais de 50 empresas portuguesas em diversos estados de desenvolvimento.

“O Fundo Oxy Capital II visa investir nas melhores empresas portuguesas de média dimensão, através de instrumentos de capital e/ou dívida, podendo assumir posições minoritárias ou maioritárias”, garante o referido comunicado.