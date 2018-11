Sonangol de saída da Unitel até final de 2019

O crédito ao consumo fechou setembro com uma queda de 8,2% face a agosto para 556 milhões de euros. A maior queda deu-se no crédito automóvel. Continua no entanto a ser concedido mais crédito ao consumo do que em setembro de 2017, uma vez que o montante em crédito concedido subiu 0,6% face ao mês homólogo.