Sondagem. Mais de um terço acredita que a vacinação está a correr mal

Um sondagem da Aximage diz que 35% dos inquiridos entendem que a implementação do plano de vacinação, em Portugal, está a correr mal.

Segundo os dados da sondagem, realizada para o “Jornal de Notícias”, “Diário de Notícias” e “TSF”, 35% é da opinião que a implementação do plano de vacinação está a correr mal e 31% dá nota positiva. A maioria, 54% ,recusa que seja dada prioridade à imunização de políticos, sobretudo de presidentes de Câmara e de deputados.

A crença na capacidade de o Governo conseguir cumprir o plano de vacinação é maior entre os idosos (45%) e menor nas faixas etárias dos 18 aos 49 anos. Na Grande Lisboa, e entre os eleitores do PS (60%) e da CDU (55%), que a confiança no Executivo de António Costa se mantém alta. Nas regiões do Centro e do Sul e ilhas e entre os simpatizantes de Iniciativa Liberal, Chega e Bloco de Esquerda a descrença é maior.

Em dezembro, antes do arranque da imunização, 38% dos inquiridos manifestavam confiança no Executivo PS conseguir executar o plano, dois meses depois tudo se inverteu: 43% têm pouca confiança e só 28% continuam a acreditar no respeito das metas.