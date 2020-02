SOS Racismo defende que responsáveis de insultos a Marega devem ser punidos

A associação SOS Racismo manifestou a sua “solidariedade” com o jogador do FC Porto, Moussa Marega, depois dos insultos que este foi alvo durante o jogo de futebol com o Vitória de Guimarães, na passada noite de domingo. A SOS Racismo apoia ainda que os responsáveis devem ser punidos.

A organização, que conta com Mamadou Ba entre os seus dirigentes, afirma que “os insultos decorreram desde o período de aquecimento até ao momento em que Marega se fartou, com toda a legitimidade, decidiu abandonar o relvado”, sustentando que “era também aquilo que todos os presentes deveriam ter feito” e que também deveria ter sido a ordenação da equipa de arbitragem.

“Não há nenhum interesse ou valor que justifique que um jogo de futebol continue, perante a prática de atos racistas”, defende a SOS Racismo. “A dignidade humana é muito mais importante e relevante que um mero jogo de futebol e, naquele contexto, o jogo não poderia continuar”, aponta a organização em comunicado oficial.

A associação defendeu também que todos os envolvidos no universo futebolístico, desde os agentes desportivos à Federação Portuguesa de Futebol, devem repudiar estes episódios. “É indispensável que todas as entidades se posicionem no sentido de condenar o ato racista e de se comprometerem em implementar medidas concretas de combate ao racismo no desporto e na sociedade em geral”, sublinhando ser “fundamental que os responsáveis sejam severamente punidos”.