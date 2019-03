S&P põe juros da república portuguesa a nove pontos da dívida espanhola

Neste momento, os juros portugueses a dez anos negoceiam nos 1,255%, a caírem 5,5 pontos base face ao fecho de sexta-feira, enquanto os juros espanhóis estão nos 1,161%, a descerem 2,8 pontos base face ao fecho de sexta-feira. Ou seja, o spread entre as duas yields estreitou-se para 9,4 pontos base.

O “spread” em relação à Alemanha também caiu para 116,3 pontos base, depois de subirem 0,8 pontos base para 0,092%.

A justificar a performance positiva dos juros portugueses no mercado secundário de dívida está a decisão de sexta-feira da da agência de notação financeira Standard & Poor’s de subida do “rating” de Portugal em um nível para a classificação BBB, dois níveis acima do grau de investimento especulativo, atribuindo-lhe uma perspetiva estável.

A S&P pôs assim o crédito público numa posição de ativo de investimento de qualidade, e assim distanciou Portugal do clube dos países BBB- (onde está por exemplo a Roménia e a Índia), e colou-o ao clube dos países médios em termos de rating, como é o caso de Itália.

A melhoria da notação financeira do país foi justificada com o excedente orçamental primário de perto de 3% do PIB do ano passado, o que colocou “o rácio da dívida pública no PIB numa firme trajetória descendente”.

O ministro das Finanças disse à Lusa, na sexta-feira, que o Estado poupou 1,27 mil milhões de euros com as emissões de dívida desde setembro de 2017, altura em que Portugal voltou a ter uma notação de investimento.

Esta melhoria do rating “reflete o reconhecimento de transformações estruturais na economia e terá impacto direto nos custos de financiamento das famílias, empresas e Estado”.

“Trata-se de uma decisão que contribui para reforçar a confiança dos investidores e a credibilidade externa de Portugal, com impacto direto nos custos de financiamento das famílias das empresas e do Estado”, acrescentou o ministro das Finanças. juros