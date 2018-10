S&P sobe rating do BCP mas passa ‘outlook’ de “positivo” para “estável”

A agência de rating S&P subiu a classificação do BCP um nível, de BB- para BB, situando-se agora no segundo nível de lixo. Já a perspectiva (outlook) passou de “positiva” para “estável”. Esta melhoria ocorre depois da melhoria da avaliação do risco do setor bancário em Portugal.

“A S&P Global Ratings melhorou a notação de rating de emitente de longo prazo do BCP de BB- para

BB e reafirmou o rating de contraparte de curto prazo em B”, anuncia o banco em comunicado.

O Outlook é agora estável.

O Stand Alone Credit Profile (rating intrínseco) foi também melhorado de bb- para bb. O rating de contraparte de resolução foi melhorado de BB+/B para BBB-/A-3.

A subida do rating de crédito de longo prazo do Millennium bcp (BCP) para ‘BB’ e o seu Resolution Counterpart Rating para ‘BBB- / A-3’ face ao anteriores ratings de ‘BB + / B’, e reafirmou o rating de crédito de emissor de curto prazo em ‘B’. A perspectiva é estável.

Resolution Counterpart Rating mede a probabilidade de incumprimento das obrigações da contraparte e os compromissos contratuais do banco.

A S&P Global Ratings reconhece os progressos do BCP na redução do stock de NPEs e na recuperação da rendibilidade em Portugal.

Segundo a agência, que mostra ter uma visão melhorada do sector bancário português, esta subida de rating “reflecte a nossa expectativa de que os bancos continuarão a registar bons progressos nos seus planos de reestruturação, nomeadamente reduzindo os seus elevados stocks de exposições improdutivas (NPEs) e melhorando a contribuição das suas operações domésticas para a rentabilidade global”, diz a S&P.

“Nós vimos isso nos últimos 18 meses. Os bancos começaram a gerar lucro líquido pela primeira vez em seis anos, especialmente a partir de atividades domésticas, graças a menores provisões de crédito, maior geração de receita e menores custos operacionais. Os bancos também implementaram estratégias para alcançar as metas de redução dos NPE que foram acordadas com o BCE”, diz a S&P. A redução do stock de NPEs herdado do passado provavelmente libertará também os recursos e diminuirá os custos dos bancos, apoiando, assim, a capacidade de geração de lucros.

“Prevemos agora que o rácio NPE para o sector bancário irá diminuir para cerca de 12,5% no final de 2020, de cerca de 16% meados de 2018 (e 20% no final de 2016). Também esperamos que o custo do risco de crédito 2018 será de cerca de 130 bps, e que deverá evoluir para redução até cerca de 80 bps até 2020.

“Embora o setor bancário possa injetar mais dinheiro no Novo Banco para cobrir as perdas geradas pelas deficiências de crédito consideráveis ​​do banco, acreditamos que o plano de reestruturação e a estratégia de limpeza do Novo Banco continuarão a apoiar seu retorno à normalidade e beneficiar o ambiente competitivo do setor bancário”, refere ainda a S&P.

O elevado stock de NPEs e a rentabilidade ainda modesta dos bancos portugueses continuam a ser uma preocupação, sobretudo se o dinamismo económico positivo se inverter.

O elevado stock de NPE, embora diminuindo, continuará a pesar nos balanços dos bancos e na rentabilidade por alguns anos ainda, e provavelmente permanecerá maior do que a maioria dos setores bancários europeus. Isto porque Portugal tem um mercado secundário de NPEs menos desenvolvido e a capacidade dos seus bancos de absorver provisões mais elevadas para promover a redução de NPE ainda é modesta em comparação com alguns bancos mais fortes do Sul da Europa.

“Também vemos as perspectivas de rentabilidade dos bancos portugueses como menos favoráveis ​​do que outros bancos do sul da Europa. Os players portugueses têm uma base de receita menos diversificada e podem sofrer com o custo de financiamento dos pares europeus nos próximos anos, especialmente quando precisam substituir o financiamento do BCE e emitir instrumentos de MREL para atender aos seus requisitos de MREL”, avisa a agência.

“Por isso, revimos a nossa classificação de risco da indústria para o setor bancário português para ‘6’ de ‘7’ (numa escala de 1-10, sendo 1 o menor risco). Como tal, classificamos Portugal como estando no grupo 6, em vez do grupo 7, no âmbito do nosso Country Risk Industry Risk Assessment (BICRA). Como resultado, revimos em alta a nossa classificação para os bancos que operam principalmente em Portugal de ‘bb’ para ‘bb +’.

“Em nossa opinião, o ambiente operacional do setor bancário português melhorou. Isso nos levou a atualizar o rating do BCP”, diz a S&P que destaca ainda o recente progresso do banco em reduzir seu stock de NPEs (ativos improdutivos) e restaurar sua rentabilidade interna.

Em meados de 2018, o stock de NPEs do BCP diminuiu em 2,7 mil milhões de euros desde 2016, e quase caiu para metade em relação ao pico de 2013. A estratégia de redução dos NPE do banco, num contexto económico favorável, levou à melhoria do seu rácio de NPE para 13,2% em meados de 2018 o que compara com um rácio de 18% no final de 2016. O BCP também recuperou gradualmente a rentabilidade das suas operações domésticas que voltaram a gerar lucro desde o último trimestre de 2017, após quatro anos de retornos negativos, salienta a S&P.

A perspetiva estável para o BCP indica que a S&P espera que os seus ratings permaneçam inalterados nos próximos 12 meses. “Esperamos que o banco continue a concentrar-se em reduzir seu atual stock elevado de ativos problemáticos, ajudado pelo ambiente económico mais benigno, atingindo um rácio de NPE de cerca de 10% até o final de 2019”.

No entanto, “consideramos que esse stock ainda será alto se comparado com os pares domésticos e internacionais. A nossa perspectiva estável também assume que o BCP continuará a reforçar a rentabilidade, e que as operações domésticas continuarão a ser lucrativas por causa de menores perdas de crédito”.

“Dito isso, acreditamos que os lucros continuarão a ser suportados principalmente pelo desempenho das unidades internacionais do BCP, particularmente a Polónia”, diz a S&P.

“No geral, esperamos mais retenção de lucros, mas o capital ainda será modesto em comparação com os riscos do BCP. Além disso, acreditamos que o BCP não se tornará excessivamente agressivo no seu novo plano estratégico, e que continuará focado principalmente nas mesmas linhas do plano anterior”.

“Poderemos atualizar (subir o rating) do BCP se se mostrar capaz de reduzir significativamente o seu stock de ativos problemáticos, resolvendo a sua lacuna de qualidade de ativos em relação aos seus pares mais próximos e, ao mesmo tempo, mantendo níveis adequados de cobertura”.

“Por outro lado, poderíamos baixar os ratings se a capitalização do banco enfraquecesse consideravelmente ou se envolvesse em aquisições que prejudicassem significativamente seu perfil financeiro.