SpaceX angaria 850 milhões de dólares. Regulador norte-americano confirma financiamento

Ainda que a SpaceX não tenha emitido nenhuma declaração pública sobre o financiamento de 850 milhões de dólares (700 milhões de euros), a “CNBC” cita um documento da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC – sigla em inglês) que confirma a conclusão da ronda de investimento à empresa de Elon Musk.

A empresa de capital de risco Sequoia liderou a ronda de, injetando mais de 600 milhões de dólares (494 milhões de euros) na SpaceX. O relatório elaborado pela “CNBC” revela também que uma venda secundária de ações existentes gerou um valor adicional de 750 milhões de dólares (610 milhões de euros) em capital para a empresa.

Embora tenha sido capaz de construir um negócio de lançamento próspero com o dinheiro angariado durante a primeira parte das suas quase duas décadas de existência, isso não diminuiu o ritmo de realização de novos projetos com enormes custos iniciais.

Atualmente, a SpaceX está a construir novos protótipos da sua nave espacial – um foguetão reutilizável de próxima geração com várias vezes a capacidade de carga de sua outra nave espacial ‘Dragon’ e do nosecone (componente que fica no topo das naves espaciais) de carga Falcon 9. A empresa tem, regra geral, pelo menos dois novos protótipos em construção simultaneamente.