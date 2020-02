SpaceX quer levar quatro turistas ao espaço em 2021

A multinacional SpaceX está a trabalhar em parceria com a empresa norte-americana de turismo espacial Space Adventures para enviar um pequeno número de turistas ao espaço em 2021, escreve esta terça-feira o “Business Insider”, citando o portal “Engadget”.

Apesar de ainda não existirem muitos detalhes sobre como é que essas pessoas serão escolhidas, este acordo surge poucas semanas depois de a empresa fundada por Elon Musk em 2002 ter disponibilizado uma ferramenta de reservas online para enviar satélites ao espaço no Falcon 9. Os preços deste serviço começam no 1 milhão de dólares.

A SpaceX fabrica e lança foguetões e naves espaciais com o objetivo de reduzir o custo das viagens espaciais e, eventualmente, permitir que os humanos possam habitar ou “colonizar” o planeta Marte.

Agora, a sonda espacial chamada “Dragon”, da SpaceX, deverá poder transportar até sete passageiros e manter até quatro turistas em órbita no máximo durante cinco dias. Segundo as publicações norte-americanas, os quatro membros que não pertencem à tripulação receberão formação ao longo de várias semanas antes do lançamento, em Cape Canaveral, na Flórida.