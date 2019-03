Spalletti, Mourinho e Ranieri: o que une estes treinadores aos recordes de transferências em Portugal?

Os italianos Luciano Spalletti e Claudio Ranieri e o português José Mourinho ocupam o pódio no que toca aos treinadores que mais dinheiro gastam em Portugal (contabilizando as dez contratações mais caras da história do futebol português) e são os recordistas na contratação de jogadores na Liga nacional.

Entre as dez contratações mais caras da história do futebol português, onde Éder Militão entrou esta quinta-feira diretamente para o segundo lugar, contabilizámos quantos milhões de euros foram gastos em Portugal, em atletas que cresceram no campeonato português.

Com uma verba gasta de 100 milhões de euros, Luciano Spalletti, que treina atualmente o Inter de Milão, ganha o título de treinador que mais dinheiro gastou em Portugal (na tabela dos dez jogadores mais caros a sair de Portugal): ao serviço do Zenit de São Petersburgo, o italiano não hesitou em ir ao Porto e investir 60 milhões de euros em Hulk em setembro de 2012. Aliás, o dia 3 de setembro de 2012 foi histórico para a Liga portuguesa já que o treinador italiano não ficou contente em levar o melhor jogador do campeonato e equilibrou a disputa entre FC Porto e SL Benfica: contratou Witsel às ‘águias’ por 40 milhões de euros.

José Mourinho, ao serviço do Chelsea FC e Real Madrid, é o segundo treinador que mais dinheiro gastou neste grupo de dez jogadores. Ao todo, o setubalense investiu 93 milhões de euros por três jogadores: Angel Di Maria e Fábio Coentrão (ao serviço dos ‘merengues’) e Ricardo Carvalho (ao serviço dos ‘blues’).

Com 75,5 milhões de euros investidos nos jogadores mais caros de sempre a sair de Portugal está outro italiano: o veterano treinador italiano Claudio Ranieri, técnico que esteve na órbita do Sporting no início desta temporada. Ranieri, enquanto treinador do Mónaco, comprou James Rodriguez ao FC Porto por 45 milhões de euros e foi a Alvalade buscar Slimani e deixou 30,5 milhões de euros nos cofres do Sporting.