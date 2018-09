Sporting Clube de Portugal: e depois do adeus…

Acordei no dia 8 de Setembro a pensar no poema de Sophia Andresen, escrito a propósito de outra madrugada, mais importante, é certo, mas igualmente emotiva. Durante três meses, desempenhei as funções que nunca acreditei serem necessárias no Sporting Clube de Portugal.

Fi-lo, à semelhança do que sei que sucedeu com a maior parte dos elementos que integraram as Comissões nomeadas por Jaime Marta Soares, o melhor que pude e soube, visando salvaguardar a única coisa que interessava, ou seja, os interesses do Sporting Clube de Portugal. Não obstante os insultos iniciais de perfis falsos, pagos, como se veio a saber, na sua esmagadora maioria, pelo próprio clube.

Neste percurso, que não se fez sem incidentes, tive a enorme sorte de ser acompanhada de pessoas que me acarinharam e que sinto agora como meus amigos. A esses, que sabem quem são…, e aos que já tinha, o meu gigantesco obrigada. Aos que mantiveram o clube e o fizeram renascer, fica aqui também a vénia.