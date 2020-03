Sporting comunica saída de Jorge Silas

Na investigação de crimes relacionados com os negócios do futebol profissional, a Justiça estima que não entraram nos cofres do Estado mais de 20 milhões de euros. Na mira da Justiça estão suspeitas de crimes fraude fiscal e branqueamento em negócios de transferências de jogadores, comissões a agentes e contratos de direito de imagem, que terão tido evitado o pagamento de impostos com a ocultação ou alteração de valores. Buscas ainda estão no terreno e decorrem de pelo menos 20 processos-crime abertos até ao momento.