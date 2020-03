Sporting confirma contratação de Rúben Amorim por 10 milhões de euros

A SAD do Sporting confirmou esta quinta-feira a contratação de Rúben Amorim como treinador da equipa sénior de futebol. Segundo o comunicado veiculado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o clube de Alvalade pagou dez milhões de euros ao Sporting de Braga para ativar a cláusula de rescisão do técnico e poder contratá-lo.

Rúben Amorim vai substituir Silas no comando técnico dos verde e brancos e terá na sua equipa técnica Adélio Cândido e Carlos Fernandes, Emanuel Ferro e Tiago Ferreira. As contratações de Adélio Cândido e Carlos Fernandes estão incluídas nos dez milhões de euros pagos aos bracarenses.

As negociações pela contratação de Rúben Amorim como novo técnico dos leões terá ficado fechada na terça-feira, 3 de março, mas o as buscas no âmbito do caso “Operação Fora de Jogo” adiaram o anúncio.

No decorrer das negociações, o presidente do Sporting, Frederico Varandas, procurou baixar o valor da cláusula, mas o comunicado de hoje da CMVM comprova que não conseguiu demover o homólogo do Braga, António Salvador. Ao que o JE apurou, e noticiou na terça-feira, Rúben Amorim vai auferir um salário anual a rondar os três milhões de euros por época, num contrato até 2022.

A direção do Sporting considera que a vinda de um novo treinador será importante para rentabilizar os ativos existentes no clube, tendo em conta que não existem previsões de um investimento avultado no reforço da equipa de futebol para a próxima temporada.