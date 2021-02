Sporting CP valorizou 36,7 milhões em 12 meses e está no ‘top10’ europeu, conclui estudo da KPMG

As grandes exibições de Pedro Gonçalves ao serviço do Sporting CP têm merecido destaque da imprensa nacional e internacional. O craque português está na mira de Fernando Santos para integrar a convocatória da seleção nacional, que volta a jogar dia 24 de março frente ao Azerbaijão, num partida a contar para a qualificação do Campeonato do Mundo de 2022 no Qatar.