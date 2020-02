Sporting: FIFA dá razão a Rúben Ribeiro e Rafael Leão nas rescisões unilaterais

A FIFA deu razão a Rúben Ribeiro e Rafael Leão no caso das rescisões unilaterais levadas a cabo pelos ex-jogadores do Sporting no verão de 2017, após o ataque à Academia de Alcochete.

Em comunicado, a Sporting SAD informou que desconhece os fundamentos das decisões da FIFA e adianta que, no caso de Rafael Leão, a FIFA declara que “o pedido da Sporting SAD é inadmissível, mas não aprecia o mérito”. Já relativamente a Rúben Ribeiro, a FIFA aceita apreciar o mérito e considera que o jogador teve justa causa para resolver o contrato, mas não atribui a nenhuma das partes o direito a receber qualquer compensação.

A Sporting SAD já solicitou os fundamentos de cada uma das decisões para os analisar de forma aprofundada e preparar os respetivos recursos para o Tribunal Arbitral do Desporto, em Lausanne (Suíça).