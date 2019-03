Sporting oficializa financiamento de 65 milhões de euros

A Sporting SAD comunicou esta quarta-feira uma operação de financiamento que vai resultar num encaixe financeiro de 65 milhões de euros, de acordo com informação avançada à CMVM.

Os ‘leões’ realçam que este encaixe financeiro vai destinar-se às “receitas líquidas de forma a substituir passivos, financeiros e não financeiros”, explica a SAD em comunicado.

Sem mencionar a entidade com quem foi celebrado este acordo, a Sporting SAD indica que se procedeu à “cessão dos créditos decorrentes do contrato de cessão de direitos de transmissão televisiva e multimédia, de exploração da publicidade estática do Estádio José Alvalade, de distribuição do canal Sporting TV e direitos de patrocinador principal”.

O clube de Alvalade avança ainda, no mesmo comunicado, que os créditos cedidos vão servir para “colateralizar a emissão de obrigações titularizadas até ao reembolso integral das mesmas, tendo ficado assegurados mecanismos contratuais necessários,

que permitirão à Sporting SAD recuperar a titularidade ou benefício económico dos créditos, simultaneamente com o reembolso das obrigações titularizadas, o que poderá acontecer antecipadamente e a qualquer momento na sequência de solicitação da Sociedade”.