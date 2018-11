Sporting paga 1,2 milhões a José Peseiro pela rescisão do contrato

O Sporting vai pagar 1,2 milhões de euros a José Peseiro pela rescisão contratual, após o presidente do clube, Frederico Varandas, ter demitido o técnico na manhã desta quinta-feira, 1 de novembro, contou fonte próxima do processo ao Jornal Económico.

Embora o contrato de rescisão não esteja ainda assinado e, por isso, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) ainda não ter recebido uma comunicação oficial do clube de Alvalade, José Peseiro já sabe que vai receber mais de um milhão de euros de indemnização.

Peseiro, que estava no comando técnico dos “leões” desde julho, e tinha contrato válido até 2020, nunca foi “opção de continuidade”, embora Frederico Varandas admitisse “mais um ano”, disse a mesma fonte.

Com a saída do treinador de 58 anos de idade, a liderança da equipa de futebol ainda não está definida. Para já, a solução admitida é “interna, por um ou dois jogos”, mas “está tudo em aberto”.

“O futuro treinador pode ser português ou estrangeiro, sendo que na altura da crise do Sporting e da contratação de Peseiro, tinha sido decidido como condição necessária que teria de ser um português”, acrescenta a mesma fonte ao Jornal Económico. A premissa da nacionalidade do próximo treinador da equipa de futebol principal do Sporting não terá mudado.

Mas um nome deverá ser certo que não regressará a Alvalade – o de Marco Silva, atualmente no comando dos ingleses do Everton. “Não punha as fichas aí”, garante fonte próxima do processo.

Saída precipitada porque a equipa não estava a “funcionar”

O treinador José Peseiro foi despedido por Frederico Varandas, esta manhã, uma vez que o presidente do clube sentiu que a equipa não estava a “funcionar”. Na origem da decisão de Varandas estiveram a “falta de orientação” da equipa e o facto de que “o que o treinador tinha de fazer não estava a ser feito”. O jogo com o Estoril, que derrotou o Sporting em Alvalade, foi a “gota de água”.

Ao contrário do já noticiado, Peseiro não foi demitido durante a madrugada de hoje, mas sim esta manhã, numa reunião com o presidente do clube. A decisão foi comunicada diretamente por Frederico Varandas, no rescaldo da derrota por 2-1 com o Estoril, jogo a contar para a Taça da Liga.

O encontro surgiu depois de Varandas ter sinalizado a Peseiro a intenção de querer falar com o técnico, após o fim do jogo com o Estoril.

A mesma fonte, explicou, contudo, que não foi o jogo com o Estoril a determinar a saída de José Peseiro de Alvalade. A situação do treinador português já estava “a ser pensada logo após o jogo de Portimão”, onde “as coisas se precipitaram muito”. A 7 de outubro, o Sporting perdeu por 4-2 com o Portimonense, num jogo a contar para a sétima jornada da primeirla liga portuguesa de futebol.

O Jornal Económico sabe, ainda, que o jogo com o Arsenal, a contar para a Liga Europa, também “não correu bem” aos olhos da direção ‘leonina’.