Sporting paga juros de 4% aos titulares de VMOC se estes não excederem os lucros do clube

A SAD do Sporting anunciou em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta sexta-feira, que irá proceder ao pagamento de uma taxa de juro anual nominal bruta e fixa de 4%.

“Nos termos da deliberação tomada pelos titulares de VMOC [Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis] em Assembleia Geral de 8 de janeiro de 2016, os “VALORES SPORTING 2014″ atribuem o direito ao recebimento de juros à taxa anual nominal bruta e fixa de 4%”, lê-se no comunicado.

O pagamento dos juros encontra-se sujeito às seguintes condições: a primeira diz respeito em que “a cada ano, apenas haverá lugar ao pagamento integral dos respectivos juros, no caso de o valor total dos juros a pagar não exceder o valor dos lucros da Sporting SAD verificados no exercício económico findo anterior à respetiva data de pagamento dos juros e que, nos termos dos artigos 32.º e 33.º do Código das Sociedades Comerciais, podem ser distribuídos aos accionistas”.

A segunda condição indica que “caso os lucros distribuíveis não sejam suficientes para satisfazer o pagamento integral do respetivo montante dos juros anuais globais devido, o mesmo deverá ser reduzido ao valor dos lucros distribuíveis verificados, caso existam”.

O comunicado revela ainda que “segundo o último relatório de contas anuais da Sociedade, aprovado pela Assembleia Geral da Sporting SAD de 30 de Setembro de 2018, divulgado no relatório e contas anual, que não se verificaram lucros distribuíveis, pelo que não estando preenchida a respectiva condição, não há, por referencia à oitava data possível de pagamento de juros, 26 de Dezembro de 2018, lugar ao pagamento dos mesmos”.