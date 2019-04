Sporting: PJ à procura de 2 milhões gastos na era Bruno de Carvalho

A auditoria feita às contas da Sporting SAD revela rês saídas suspeitas de dinheiro, somando um total de 2,090 milhões de euros, durante a presidência de Bruno de Carvalho. A notícia é avançada pelo “Correio da Manhã”, que informa que o ex-presidente está a ser investigado pela Polícia Judiciária, que averigua casos de pagamentos a advogados do Batuque FC, um clube caboverdiano e ainda a uma empresa chinesa.

O maior valor refere-se ao facto de Bruno de Carvalho ter 1,7 milhões de euros em serviços jurídicos – “assuntos de presidência” – com a sociedade de advogados MGRA, do seu ex-sogro, Rui Ornelas, e de Alexandre Godinho, vice-presidente do clube, entre 2015 e 2018. Segundo o jornal, esse é o valor mais alto gasto pelo clube dos leões em 16 anos neste tipo de serviços.

A PJ segue também o rasto dos 330 mil euros que o Sporting pagou ao Batuque FC – por ondem de Bruno de Carvalho, dias antes de sair do clube, no início do último verão – em troca do alegado direito de preferência sobre sete jogadores, quando não existe qualquer relatório técnico de apreciação desses atletas. De acordo com a investigação do jornal, o rasto de quatro desses sete jogadores não foi encontrado e nem o presidente do clube caboverdiano sabe do seu paradeiro.

Ainda sob investigação estão os 60 mil euros pagos a uma empresa de brindes chinesa, Xao Li, que desapareceram.