Sporting: Rui Jorge é opção para suceder a Peseiro

Com a confirmação do despedimento de José Peseiro do comando técnico do Sporting, o Jornal Económico sabe que há já movimentações nos bastidores do futebol para encontrar um sucessor do técnico de 58 anos de idade. Nomes como Rui Faria, Paulo Sousa e Leonardo Jardim, apesar de apetecíveis estão fora de questão. Agora, volta a surgir como forte opção o treinador da seleção portuguesa de sub-21, Rui Jorge, segundo fonte próxima do processo.

Ao Jornal Económico, fonte do setor já tinha revelado que “há uma opção que é prioridade” e, agora, fonte próxima processo avançou que Rui Jorge é uma das opções à sucessão de Peseiro. Ou seja, embora tenham chegado a Alvalade “sinais de outros técnicos que estão disponíveis para treinar o Sporting”, é uma das opções para a direção de Frederico Varandas.

O nome de Rui Jorge está a ser reequacionado, uma vez que, aquando da contratação de José Peseiro, na presidência interina de Sousa Cintra, o seu nome já estava a ser sondado, mas acabou por ser preterido pelo então presidente da SAD do clube.

Mais desenvolvimentos não surgiram durante o verão, antes da chegada de Peseiro a Alvalade, também porque Rui Jorge tem um vínculo seguro com a Federação Portuguesa de Futebol.

Quanto a restantes opções, Leonardo Jardim “não está disponível” para orientar o Sporting Clube de Portugal, à semelhança de Rui Faria e Paulo Sousa. Estes nomes têm sido apontados como possíveis sucessores no comando dos ‘leões’, mas o Jornal Económico sabe que a escolha não deverá passar por nenhuma destas.