Sporting SAD pagou 550 mil euros em comissões no mercado de janeiro

A Sporting SAD pagou 550 mil euros em comissões na última janela de transferências, verbas inseridas nas transferências para Alvalade de Paulinho e Matheus Reis, de acordo com informação avançada pela SAD do Sporting à CMVM.

De acordo com esta informação, e no que diz respeito à contratação de Paulinho, antigo avançado do Sporting de Braga, a SAD dos ‘leões’ confirma que assumiu o pagamento de uma comissão de manutenção anual no valor de 275 mil euros à empresa MNM Sports Management, a agência representante do jogador composta pelos antigos jogadores Fernando Meira, Pedro Mendes e Nuno Assis.

Para além desta comissão de manutenção, e ainda no que diz respeito ao negócio que envolveu Paulinho, confirma-se que o valor pago pela Sporting SAD à SC Braga SAD foi de 16 milhões de euros por 70% do passe do futebolista.

A outra comissão paga no mercado de transferências de Inverno diz respeito à chegada por empréstimo do lateral-esquerdo brasileiro Matheus Reis. Este atleta, chega proveniente do Rio Ave por empréstimo mas é possível verificar no documento remetido à CMVM que a entrada definitiva de Matheus Reis vai concretizar-se a 1 de julho de 2021, com uma comissão de 275 mil euros a ser paga à empresa Belwill, SA.

Ainda nesta janela de mercado, a Sporting SAD aproveitou para adquirir o que lhe faltava do passe futebolístico do médio Matheus Nunes. Desta forma, foi pago um valor de 450 mil euros por mais 50% do passe do médio do Sporting, sendo que a Sporting SAD passa a deter a totalidade do passe de Matheus Nunes.

7,5 milhões em vendas

Para além dos valores gastos no passes futebolísticos e atletas, a Sporting SAD deu ainda conhecimento dos valores recebidos pela venda de atletas. Assim, os ‘leões’ receberam 3,5 milhões de euros por Luciano Vietto por parte do Al Hilal, 3 milhões de euros pela venda de Cristian Borja ao Sp. Braga e 1 milhão de euros pela transação do passe de Stefan Ristovski ao Dinamo Zagreb. Para Vietto e Ristovski, a Sporting SAD acautelou percentagens de futuras vendas.