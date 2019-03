Sporting vai contratar três novos jogadores para “ter equipa competitiva”

O Sporting deverá concretizar até ao verão a contratação de três reforços para garantir uma equipa competitiva, capaz de lutar pelo apuramento para a Champions. A verba já está prevista no plano financeiro que visa pagar dívidas vencidas e passa por um empréstimo no valor de 65 milhões de euros, com base na titularização das receitas de direitos televisivos da NOS, que foi noticiada pelo JE na edição de 22 de fevereiro.

“O Sporting tem de ter reforços que passam, pelo menos, por três novos jogadores que são indispensáveis para ter uma equipa competitiva. Não existem resultados financeiros sem resultados desportivos”, disse ao Jornal Económico fonte próxima ao processo. A verba necessária para estes reforços, assegura, “já está enquadrada na operação financeira” em curso que passa pela contratação de um empréstimo de 65 milhões de euros.

Em causa está uma solução financeira para fazer face às necessidades de tesouraria da SAD que identificou necessidades de fundo de maneio de 41 milhões de euros até junho. Mas que não irá descurar a vertente desportiva do clube.

Segundo a mesma fonte, o plano financeiro, além de enquadrar a dívida vencida, pretende ainda pôr a equipa leonina “a lutar pela Champions”, pelo que a verba dos novos reforços, que poderá ascender a 20 milhões de euros, vai estar prevista no financiamento que deverá ser fechado até ao final de março. Na mira da Sporting SAD está a contratação de um novo avançado, um médio e um lateral- -esquerdo – que se torna premente na eventualidade de Acuña deixar Alvalade, e mesmo que não saia, o jogador argentino é apontado como sendo mais rentável na posição de extremo, pelo que seria sempre necessário contratar um novo lateral-esquerdo.

Recorde-se que, sobre os reforços, o vice-presidente do Sporting Francisco Salgado Zenha assegurou, numa recente entrevista à Lusa, que “os planos financeiros são flexíveis e têm de prever cenários diferentes, e nós prevemos: Liga dos Campeões ou Liga Europa. Se formos à Champions, se calhar, o esforço financeiro no investimento pode ser maior, se não formos, tem de ser menor”, rematou, adiantando que “a bola não entrar nunca ajuda, sobretudo num clube desportivo”. O JE confrontou fonte oficial do Sporting sobre estas três aquisições, mas esta recusou comentar.

Empréstimo na reta final

O Sporting alertou, a 27 de fevereiro, para a insuficiência do fundo de maneio para cobrir despesas nos próximos 12 meses. O clube precisa de 65 milhões, dos quais 41 milhões até 30 de junho. Um empréstimo que, tal como o JE noticiou, está a ser negociado com o fundo Apollo e visa solucionar a insuficiência de fundos e vai antecipar receitas da NOS.

Recentemente a SAD leonina admitiu que a insuficiência de recursos poderá manifestar-se no final de abril de 2019. Para fazer face a estas necessidades, o Sporting pretende concluir, em março de 2019, uma operação de titularização de créditos detidos pela Sporting SAD relativos ao contrato de cedência de direitos de transmissão televisiva dos jogos disputados pela equipa principal de futebol estabelecido entre a Sporting SAD e a NOS Lusomundo Audiovisuais. “A SAD tem a expetativa de que esta operação será bem sucedida, caso em que a sociedade poderia, só com esta operação, suprir as necessidades de fundo de maneio dos próximos 12 meses”.

Artigo publicado na edição nº 1980 do Jornal Económico