Spotify quer parar partilha de contas familiares entre pessoas que não sejam da mesma família

Ler mais

O Spotify começou a enviar emails a alguns utilizadores com contas familiares a pedir coordenadas GPS para confirmar que vivem todos no mesmo local. O email indica que quem não confirmar a morada poderá perder o acesso à conta.

Esta acção é aparentemente uma tentativa do Spotify de impedir que pessoas que não sejam da mesma família partilhem os custos do serviço.

Os emails foram enviados a um número limitado de subscritores de contas familiares nos Estados Unidos e Alemanha, e foram recebidos com alguma ironia por vários utilizadores que dizem que “nem todas as famílias vivem no mesmo local”. Contudo, o Spotifiy define “família” como: “um conjunto de até cinco pessoas que vivem na mesma morada.”

Segundo um artigo publicado na Billboard, quase metade dos subscritores de todos os serviços de streaming mundialmente utilizam planos familiares, porque permitem uma redução substancial dos custos. No caso do Spotify, pode chegar a 75 por cento no caso.

A partilha de contas pode estar a prejudicar os resultados do Spotify, que viu o lucro por utilizador baixar cerca de 12 por cento no segundo trimestre de 2018. Até agora, o serviço não pedia aos utilizadores com contas familiares para confirmar se pertenciam mesmo a uma única família, o que facilita a partilha de contas entre amigos que vivem em sítios completamente diferentes.

Não existe indicação de como o Spotify planeia continuar ou expandir o processo de confirmação. O The Verge pediu um reacção ao Spotify, que respondeu:

“O Spotify está a experimentar alguns melhoramentos à experiência de utilização dos utilizadores Premium com contas familiares em alguns mercados. Estamos sempre a testar novos produtos e experiências, mas não temos mais novidades acerca deste teste específico.”