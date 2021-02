Spotify vai chegar a Cabo Verde, Angola, Macau e 82 outros países

O serviço de streaming de música anunciou um plano de expansão onde pretende iniciar operações em 80 países. Um plano que pretende angariar mais de mil milhões novos utilizadores. Com os novos países, a plataforma estará disponível em 178 nações em todo o mundo, e terá uma cobertura geográfica maior do que sua principal concorrente, a Apple Music, que está em 167 países.

Entre os países africanos com maior população que vão ser incluídos destacam-se a Nigéria, a Tanzânia e o Uganda, mas o Spotify também vai chegar, por exemplo, a Macau, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola e Timor-Leste. Assim como acontece nos países em que a plataforma está atualmente presente, entre os quais Portugal, haverá duas modalidades: uma subscrição gratuita e outra paga.

O repositório musical a nível mundial vai ser disponibilizado aos países mais recentes, mas a empresa anunciou também a intenção de expandir o reportório através da colaboração com artistas locais. Assim como também acontece em Portugal, as recomendações serão adaptadas aos utilizadores de cada país.

No final de 2020, o Spotify tinha 345 milhões de utilizadores ativos, incluindo 155 milhões com subscrição paga, números que fazem com que seja, de longe, a plataforma de música líder a nível mundial.

O grupo sueco revelou, ainda, uma série de novos recursos para criar e monetizar os seus conteúdos. O primeiro deles é o Spotify HiFi, um serviço de áudio de alta resolução e melhor qualidade de som que estará disponível para assinantes da versão premium em mercados selecionados “ainda este ano”.

“O áudio é a nossa história e o nosso futuro. Nossa plataforma conecta os ouvintes com a arte que eles amam”, afirmou Daniel Ek, CEO e cofundador do Spotify.

Outra novidade é a parceria com a Warner Brothers e os estúdios DC Comics, que levará o universo das histórias de BD para o áudio e, para os podcasters, uma parceria com o WordPress, onde se pretende transformar automaticamente conteúdos de texto em áudio.