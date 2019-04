Startinnovation Talk debate empreendedorismo social: “Parente rico ou pobre?”

A equipa orientada para startups e PME da sociedade de advogados CCA, a “Startinnovation Team”, vai organizar na próxima quarta-feira (dia 10 de abril) uma breve conferência dedicada ao tema “Empreendedorismo Social: parente rico ou pobre do empreendedorismo?”.

O debate – que se realiza na Fnac do Chiado às 18:00 – contará com a moderação de Domingos Cruz, business angel e managing partner da CCA, e colocará em cima da mesa o que é este tipo de empreendedorismo social, qual o seu objetivo e como é que tem evoluído em Portugal.

Na lista de oradores encontram-se Cristina Almeida (responsável pela Comunicação e Eventos da Maze), Inês Jardim Sequeira (diretora da Casa do Impacto), João Magalhães (diretor executivo da Academia de Código), Mariana Duarte Silva (diretora do Village Underground e responsável pelo projeto Acorde Maior) e Nuno Frazão (fundador da Social Innovation Sports).

A Startinnovation Team foi criada por este escritório em 2015 com o objetivo de acompanhar o nascimento e a evolução de empresas de agritech, biotech, fintech, IoT, mobilidade, turismo e lazer, bigdata, edtech, legaltech, inteligência artificial, e-commerce, etc. A equipa conta com reúne advogados especializados em private equity e venture capital, Corporate/M&A, Tecnologia, Media e Telecomunicações, Proteção de Dados e Propriedade Intelectual.

A entrada nesta sessão, no âmbito das Startinnovation Talks, é gratuita (sujeita aos lugares disponíveis).