Startup Gipsyy quer dinamizar viagens em autocarros na Europa. Há viagens a menos de 6 euros

A tecnológica europeia com sede em Portugal Gipsyy, que em parceria com transportadoras de passageiros opera rotas em Portugal, Espanha e Brasil, pretende investir 3,5 milhões de euros para aumentar a oferta para 1.250 destinos mundiais em 2021.

“Em conjunto com os seus parceiros, a Gipssy conta investir 3,5 milhões de euros para aumentar a sua oferta de destinos, ambicionando ultrapassar os 1.250 destinos ainda em 2021”, disse à agência Lusa o presidente executivo da plataforma digital.

De acordo com Nuno Oliveira, em parceria com a Royal Express a Gipsyy conta atualmente com uma oferta de viagens de longo curso para 44 cidades portuguesas (entre as quais Lisboa, Porto, Sintra, Cascais, Faro, Fátima, Albufeira e Coimbra) e opera ainda em várias cidades europeias como Madrid, Sevilha, Zurique, Salamanca, Burgos, San Sebastián, Bordéus, Mâcon, Genebra, Lugano e Berna.

Além de Portugal e Espanha, a Gipsyy – que diz ter como visão “a dinamização e comercialização de viagens expresso de média e longa distância por todo o mundo” — está também já a operar no Brasil, propondo-se “até ao final do ano ampliar a oferta a toda a Europa e América Latina”.

Em Portugal, a Gipsyy assegura atualmente cerca de duas dezenas de empregos diretos, mas assume como “ambição criar 100 postos de trabalho, diretamente e indiretamente, até ao final de 2021”.

A operação da empresa no país arrancou em parceria com a Royal Express, mas Nuno Oliveira garante estar “em constante comunicação com diversos operadores, nacionais e internacionais, de forma a abranger o território europeu e a América Latina”.

A nível global, o objetivo da empresa é alcançar os 600 postos de trabalho na Europa e América Latina.

“Vamos apostar não só no mercado nacional, como também no europeu, por forma a investir em parcerias com empresas e criar sinergias. Pretendemos ampliar a oferta de destinos, sempre tendo como parceiras as principais empresas rodoviárias, garantindo viagens aos melhores preços, através da aplicação de tarifas dinâmicas e da oferta de autocarros topo de gama”, afirma o CEO.

A Gipsyy é uma plataforma digital europeia de transporte de baixo custo, através da qual é possível efetuar a compra de bilhetes em autocarros expresso e que permite pesquisa inteligente (informando quais as opções de partida mediante a localização de quem pesquisa), facilidade e segurança dos métodos de pagamento (através de MB Way, Cartão de Crédito Apple Pay, Google Pay, Paypal), seguimento em tempo real (‘real time tracking’) dos veículos e um assistente virtual disponível 24 horas por dia e em várias línguas.

A operar desde o corrente mês de março, a Gipsyy aposta na vertente tecnológica e de mobilidade sustentável e em preços competitivos, disponibilizando viagens desde 5,29 euros, valores que diz serem “70% mais baratos que a preço normal”.

Segundo sustenta, “a marca vem responder à preocupação crescente da população com o meio ambiente e com a importância de se optar por viagens sustentáveis”, garantindo trabalhar com “a frota mais moderna do mercado” e assumindo-se como “uma marca irreverente, de espírito livre e ecológica, cuja missão é ter o menor impacto possível no meio ambiente”.

Nesse sentido, a empresa defende uma política ‘sem papel’, disponibilizando toda a informação aos passageiros no seu ‘site’ (atualmente em construção) e na aplicação (‘app’) da empresa.

“Posicionamo-nos como uma marca totalmente digital. O objetivo passa por reduzir ao máximo a pegada ecológica e estimular o uso da plataforma e da aplicação, que estará disponível entre os meses de abril e maio”, explica Nuno Oliveira.

A compra dos bilhetes irá poder ser efetuada no ‘site’ da empresa e também via WhatsApp (entre as 07:30 e as 19:30).