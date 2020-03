Startup Mindflow cria jogo didático sobre o coronavírus

A empresa portuguesa Mindflow criou um jogo didático sobre o novo coronavírus (Covid-19) para informar a população sobre este surto, reduzir o alarmismo excessivo em torno da (ainda) epidemia e desmistificar as questões que surgem sobre a doença da qual padecem, neste momento, 39 pessoas em Portugal.

A startup de formação com base em apps, desenvolvimento de software e gamificação, com sede no Instituto Pedro Nunes (IPN), agrupou várias informações proveniente da Direção-Geral de Saúde (DGS) e da Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre o que é esta epidemia, os cuidados a ter e algumas das suas consequências e espera agora, através da tecnologia, “contribuir para uma sociedade mais informada e dada a quantidade de informação diferente a circular”.

O jogo – cuja componente tecnológica foi desenvolvida no Laboratório de Informática e Sistemas do IPN – está disponível em 16 línguas e, para aceder ao mesmo, é necessário fazer o download gratuito da aplicação móvel “Mindflow Academy”, disponível nas lojas AppStore e PlayStore, e utilizar o código de registo “COVID19.

O Jornal Económico fez o upload da aplicação e esteve a jogar. Em cada uma das rondas há cinco perguntas de escolha múltipla (com quatro opções diferentes), que poder ser, por exemplo: “As pessoas infetadas com o Covid-19 têm sempre febre muito alta?”

A – Não, há quem quase não tenha febre

Não, há quem quase não tenha febre B – Sim, é um sintoma obrigatório para o diagnóstico do Covid-19

Sim, é um sintoma obrigatório para o diagnóstico do Covid-19 C – Não, quando um dos sintomas é a febre não se trata do Covid-19

Não, quando um dos sintomas é a febre não se trata do Covid-19 D – Sim, todas as pessoas infetadas têm febres acima dos 40 graus

(A resposta correta é a A)