Startup portuguesa B2Quant na lista para desenvolver piloto com a farmacêutica Novartis

A startup portuguesa B2Quant é uma das cinco empresas que seguiu para a próxima fase do programa de inovação Techcare e agora (mais) habilitada a desenvolver projetos-piloto em parceria com o grupo farmacêutico suíço Novartis. Entre as “concorrentes” estão a britânica Cievert, a espanhola Mediktor, a norte-americana Mighty Health e a austríaca ScarletRed.

Fundada em 2017, a B2Quant criou um software destinado ao sistema nervoso central, que reúne dados e mede os biomarcadores de imagens do cérebro (extensão da lesão e atrofia, por exemplo) para identificar um padrão de evolução da doença e apoiar os profissionais de Medicina no diagnóstico e tratamento personalizados.

A tecnológica portuguesa, fundada por Ricardo Gonçalves e Rafael Simões, foi escolhida pela empresa farmacêutica depois de participar num bootcamp com mais 14 startups (com protótipos operacionais ou em fase de testes) – as melhores entre as 175 candidaturas recebidas de 17 países, segundo os jurados do programa criado em parceria com a plataforma Beta-i.

“As startups que participam na edição deste ano [do Techcare] têm todas um grande potencial e acreditamos que estes três dias foram uma excelente oportunidade para partilhar conhecimento e experiências, dando a conhecer projetos inovadores que podem fazer a diferença no setor da saúde”, afirmou a diretora-geral da Novartis Portugal, Cristina Campos.

Aquando da apresentação deste grupo de finalistas, o secretário de Estado para a Transformação Digital, André de Aragão de Azevedo, felicitou as cinco microempresas e incentivou-as as “darem continuidade aos seus projetos e a escolher Portugal como país para os desenvolverem”.

Para Manuel Tânger, responsável de Inovação Aberta da Beta-i, este tipo de programas de inovação são tanto um “mecanismo de inovação corporate” como de “crescimento das startups mais eficaz e abrangente”. “A área da Saúde é uma das mais promissoras, dadas as novas tecnologias de sensores, Inteligência Artificial, Realidade Aumentada, etc.”, sublinhou o mesmo porta-voz.