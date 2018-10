Startup portuguesa de colchões Koala Rest chega a Espanha

A Koala Rest, uma startup portuguesa de colchões, anunciou a expansão do seu negócio, com um novo showroom em Madrid, depois de ter fechado um acordo com novos investidores no capital social da empresa.

A entrada de mais financiamento – da Singularity Capital, através de Cláudia Almeida e Silva, do CEO da Solzaima, Nuno Sequeira, e do co-founder da Uniplaces Miguel Santo Amaro – fomenta o seu crescimento da startup e do seu produto, um colchão 100% feito em Portugal.

“Com este investimento, a Koala Rest pretende ser uma referência online para produtos relacionados com o sono no mercado espanhol, onde brevemente será inaugurado em Madrid, um showroom semelhante ao já existente na Avenida de Paris em Lisboa”, explicam Bruno Madeira e João Ramos, os empresários que desenvolveram a solução em 2016.

Numa nota enviada às redações, os empreendedores referem que têm agora como principal objetivo expandir a marca pela rede europeia nos próximos anos. “Depois do sucesso alcançado em Portugal, a entrada de investidores potenciou a expansão mais rápida para Espanha, além do know-how partilhado por profissionais com uma vasta experiência na área do retalho, da indústria e de estratégias de internacionalização”, defendem.