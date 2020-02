Startup portuguesa desenvolve app para ajudar a rastrear os sintomas do coronavírus em Singapura

À medida que o coronavírus continua a espalhar-se pelo mundo, a urgência em encontrar formas de conter a propagação tornou-se imperativa. Como tal, a portuguesa Do iT Lean lançou, para um dos seus clientes em Singapura, uma aplicação que faz o rastreio dos sintomas do Codvid-19 em tempo recorde.

Os Serviços de Segurança em Singapura decidiram apostar nos portugueses e em apenas cinco dias, e com um programador só, o Health Status Reporting foi criado para responder às necessidades urgentes daquele país. Hoje, a plataforma soma 15 mil utilizadores.

A app permite que os agentes sanitários de Singapura reportem diariamente, e de forma rápida, medições de temperatura e outros sintomas importantes do coronavírus como dor de garganta, tosse ou falta de ar, para que possam ser tratados e rastreados o quanto antes.

“Infelizmente, o coronavírus continua propagar-se e todos os dias ouvimos que mais pessoas estão infectadas. O foco continua na Ásia, mas na minha opinião este é um problema global. Quando o nosso cliente partilhou a sua preocupação com a possível exposição dos seus colaboradores, sentimos que era obrigação da Do iT Lean ajudar”, conta o CTO da empresa tecnológica.

“Unimos esforços e conseguimos desenvolver em tempo recorde uma aplicação que permite rastrear os sintomas. É apenas uma gota no oceano, mas estamos muito comprometidos e empenhados em ajudar da maneira que melhor sabemos”, finaliza Pedro Delgado.

O número de mortos na China devido ao novo coronavírus subiu para os 2.004, depois de as autoridades de saúde terem registado 136 novas mortes. Só na China, os novos casos de infecção ascendem aos 1749 infectados. De acordo com o mais recente balanço da Comissão Nacional de Saúde da China, já são mais de 74 mil infectados no território.

Além das vítimas mortais no continente chinês, há a registar um morto na região chinesa de Hong Kong, um nas Filipinas, um no Japão, um em França e um em Taiwan.