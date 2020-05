Startups de inteligência artificial vencem os Prémios Empreendedor XXI

As startups Sensei Tech e a HiJiffy foram as vencedoras da terceira edição dos ‘Prémios Empreendedor XXI’. A utilização da inteligência artificial (IA) para o comércio e turismo mereceu o reconhecimento dos jurados, que atribuíram o prémio de cinco mil euros a cada uma destas jovens empresas.

Os ‘Prémios Empreendedor XXI’ são uma iniciativa organizada pelo BPI e pela DayOne (divisão do CaixaBank especializada para empresas de tecnologia, inovação e respetivos investidores), em parceria com a Agência Nacional de Inovação (ANI) e que conta com o Alto Patrocínio do Ministério da Economia.

A Sensei Tech, com sede em Castelo Branco, desenvolveu uma solução inovadora baseada em machine learning para implementação em lojas de retalho autónomas. Através da análise de dados em tempo real, a Sensei Tech permite ao retalhista a otimização do seu negócio e da experiência que oferece aos seus Clientes. A empresa já está a preparar a abertura das primeiras lojas autónomas na Europa, ainda este ano.

Por sua vez, a HiJiffy apresentou uma solução tecnológica que centraliza, automatiza e mede todas as atividades de atendimento ao Cliente nos hotéis. Os mais de 500 hotéis que já utilizam a HiJiffy verificaram uma automatização de 70% das comunicações com os hóspedes que exigem respostas quase instantâneas e digitais, 24 horas por dia, com o novo paradigma da Covid-19 em grande foco ao promover a comunicação também durante a estadia de uma forma digital.

Além dos prémios monetários, os vencedores terão acesso a programas de acompanhamento internacional que, de acordo com o seu perfil, os levarão a Silicon Valley ou à Universidade de Cambridge. No primeiro caso participarão num programa organizado pela ESADE, em colaboração com a Singularity University. No segundo caso acederão a um curso internacional de crescimento empresarial para startups – Ignite Fast Track.

Os Prémios Empreendedor XXI destinam-se a empresas inovadoras com menos de três anos de atividade e distinguem os projetos em duas categorias – territorial, onde são consideradas duas regiões em Portugal e 17 em Espanha, decorrendo em paralelo nos dois países, e setorial – onde são considerados seis setores a nível ibérico, decorrendo numa fase posterior. No total, candidataram-se 993 empresas em Portugal e Espanha.

Foram 139 as startups portuguesas a candidatarem-se à terceira edição, 75 na região Norte e Centro e 64 na região Sul e Ilhas. A Sensei Tech foi a vencedora na categoria territorial Norte e Centro e aHiJiffy venceu na categoria territorial Sul e Ilhas.