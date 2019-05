Startups portuguesas em destaque na 360 Tech Industry

De 16 a 18 de maio, na Exponor, a primeira edição da 360 Tech Industry – Feira Internacional da Indústria 4.0, Robótica, Automação e Compósitos coloca em destaque os projetos inovadores de startups portuguesas. Sob o mote “Embrace the Change”, o evento promovido pela Exponor Exhibitions “antecipa a indústria do futuro, mostrando as soluções que, aliando tecnologia e inovação, permitirão optimizar processos e rentabilizar recursos”.

O certame irá dividir-se em três grandes áreas:

Fábricas Conectadas – espaço que privilegia a transformação digital das empresas através da aplicação das novas tecnologias aos processos de produção, permitindo uma ligação da produção à logística

Compósitos – dedicada aos novos materiais que podem ser utilizados na fabricação, tendo em conta o impacto ambiental de cada empresa

Robótica – promove a aplicabilidade de soluções robóticas nas empresas.

No espaço Hubtech estarão em exposição 10 startups portuguesas, eleitas através de um concurso promovido pela organização. As atenções viram-se também para o “Let’s Talk 4.0”, um ciclo de conferências dedicado às várias áreas que interagem com a indústria 4.0.