Statkraft, Engie e Iberdrola na ‘shortlist’ para comprar barragens da EDP

Há três empresas que já entregaram as ofertas vinculativas para a compra das barragens da EDP no Douro, sabe o Jornal Económico. São elas a norueguesa Statkraft, a francesa Engie e a espanhola Iberdrola. O vencedor será escolhido até ao final do ano.

Confrontada com a informação, a EDP não comenta.

Este é um processo que está a ser conduzido pelos bancos Morgan Stanley e UBS, advisers da EDP no concurso. Com a venda das barragens, a EDP espera encaixar dois mil milhões de euros.

No final de outubro, o presidente da EDP, António Mexia, avançou que as ofertas de várias empresas pelos ativos hídricos, com 1,7 gigawatts (GW) de potência total, seriam submetidas até ao final deste ano, com a conclusão do negócio a ter lugar durante o próximo ano.

“Estamos no caminho certo para atingir a meta de mais de dois mil milhões de euros até ao final de 2020”, disse António Mexia a 31 de outubro, numa chamada com analistas.

Segundo avançou a Reuters no início de setembro, a corrida da EDP contava com três finalistas: os espanhóis da Iberdrola, os noruegueses da Statkraft e os austríacos da Verbund.

A agência avançou que a EDP tinha contactado uma dezena de empresas no início deste ano para saber se estavam interessados nestes ativos. Depois, recebeu oito propostas que foram reduzidas para as três mencionadas, as quais passaram à segunda ronda da operação. No entanto, a Verbund anunciou recentemente que tinha desistido da proposta, segundo avançou a Reuters.

Eram cinco as empresas interessas na aquisição destes ativos e que entregaram propostas não vinculativas. Agora, a lista de finalistas está escolhida. Os três interessados – Engie, Iberdrola e Statkraft – entregaram recentemente as propostas finais para a compra das barragens

A EDP colocou à venda um conjunto de seis centrais hidro-elétricas, todas na bacia do Douro. O lote de ativos inclui as barragens da Bemposta, Picote, Miranda, Feiticeiro, Baixo Sabor e Foz-Tua, num total de 1.706 megawatts (MW) de potência hidroelétrica.