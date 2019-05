Subida do BCP ajuda Bolsa de Lisboa a liderar valorizações na Europa

A Bolsa de Lisboa fechou a subir 1,27% para 5.172,8 pontos acima das congéneres europeias.

A liderar as subidas esteve o BCP que fechou a ganhar 4,87% para 0,2518 euros, em reação à subida dos lucros anunciados ontem.

Também as ações da EDP se destacaram ao valorizar 2,05% para 3,290 euros. A EDP Renováveis subiu 1,54% para 8,570 euros.

Em queda fecharam as Altri (-0,92% para 6,455 euros); a Corticeira Amorim deslizou -0,58% para 10,340 euros e a Mota-Engil caiu -0,37% para 2,144 euros e a Navigator.

Segundo os analistas do BPI, a Navigator (-0,83% para 3,572 euros) respondeu com uma perda aos seus resultados. A empresa informou que o volume de negócios atingiu os 422 milhões de euros ( 9,60%), o EBITDA aumentou 3,30% face ao 1º trimestre de 2018 para 104,9 milhões de euros. O resultado líquido caiu 7% dos 53,3 milhões de euros no período homólogo para 49,3 milhões de euros, fundamentalmente devido a um menor EBITDA, já que o do ano passado incluía o impacto positivo da venda do negócio de pellets, assim como perante Depreciações e Amortizações superiores. As estimativas do CaixaBank BPI Research apontavam para receitas no valor de 421 milhões de euros, um EBITDA de 109 milhões de euros e um resultado líquido de 52 milhões de euros. Os números aquém das previsões deverão conduzir o CaixaBank BPI Research a reduzir as estimativas de EBITDA para final de 2019.

A Mota-Engil registou uma ligeira perda, no dia em que o grupo anunciou ter assinado dois novos contratos para a construção e manutenção por 10 anos de duas redes de estradas no Quénia, no valor de cerca de 100 milhões de euros.

Já o analista do BCP, Ramiro Loureiro, diz que foi uma sessão de otimismo na negociação europeia no dia em que entraram em vigor nos EUA taxas adicionais sobre a importação de produtos chineses. “Ainda assim, os investidores parecem estar esperançosos quanto a um possível acordo entre os dois países, isto porque há ainda hoje uma reunião na Casa Branca. Ontem Trump disse ter recebido uma “linda carta” de Xi Jinping, o necessário para aliviar as perdas em Wall Street. O índice S&P 500 subiu mais de 1% desde os mínimos da sessão. Por cá, olhamos para as contas do BCP e Navigator, com o banco liderado por Miguel Maya a destacar-se com um disparo de 5%, o título mais animado na praça nacional e no índice de banca da Zona Euro”.

A incerteza em torno das negociações entre as duas maiores economias do mundo continua a condicionar o mercado.

(em atualização)