Suécia intensifica restrições para evitar terceira vaga da pandemia

A Suécia vai reduzir o horário de funcionamento de todos os restaurantes, bares e cafés, bem como restringir o número de pessoas permitidas em lojas, com o objetivo de evitar uma terceira vaga da pandemia Covid-19 segundo anunciou o governo sueco esta quarta-feira, dia 24 de fevereiro, avança a “Reuters”.

O executivo da Suécia disse que irá propor aos restaurantes e cafés que encerrem portas às 20h30, a partir de 1 de março. A nova medida vem na sequência da proibição de venda de bebidas alcoólicas após as 20h00, já em vigor. Adicionalmente, o governo sueco também vai limitar o número de pessoas permitidas em lojas e centros comerciais.

Segundo o primeiro-ministro da Suécia, Stefan Lofven, “a situação no país é séria, temos uma alta disseminação das infeções que continuam a aumentar”. “Podemos evitar uma terceira onda se mantivermos a distância”, acrescentou o governante.

Outra das medidas anunciadas pelo primeiro-ministro sueco, diz respeito às competições desportivas abaixo do nível de elite, e para crianças nascidas antes de 2006, que serão suspensas “indefinidamente”.

As preocupações sobre uma possível terceira onda da pandemia de Covid-19 têm crescido na Suécia durante as últimas semanas, à medida que o número de novas infeções aumentou, embora as mortes tenham diminuído significativamente.

A Suécia registou 5.371 novos casos esta quarta-feira, o maior aumento diário desde o início de janeiro. Na terça-feira, dia 23 de fevereiro a Agência de Saúde da Suécia alertou que a variante britânica, considerada como a mais infeciosa, estava “gradualmente” a assumir uma posição dominante na Suécia.

Várias das maiores regiões da Suécia também endureceram as recomendações para o uso de máscaras em lojas, locais de trabalho e transportes públicos. O parlamento sueco recomendou todas as pessoas no edifício a usarem máscaras, a primeira vez durante a pandemia que tal pedido foi feito.

O governo sueco foi aumentando gradualmente as restrições desde o final do ano passado, depois de manter a maioria das escolas, restaurantes e empresas abertas durante a pandemia e contando principalmente com medidas de cariz facultativo.

A Suécia, com 10 milhões de habitantes, já registou 12.793 mortes por Covid-19. A taxa de mortalidade per capita é muito superior à dos seus vizinhos nórdicos, mas menor do que em vários países da Europa que optaram por impor confinamentos.