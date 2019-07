Super Bock lança nova marca de cerveja na China

A Super Bock vai lançar uma nova marca de cerveja específica para o mercado da China, a ‘1927 Crystal Wheat Beer’, uma das novidades da cervejeira para reforçar o compromisso com o país e a proximidade ao consumidor local.

“A China é um dos mercados mais promissores na operação internacional do Super Bock Group e o vínculo a este país, bem como a vontade de continuar a evoluir nesta geografia, manifestam-se nas atividades que a empresa portuguesa tem vindo a desenvolver ao longo dos anos. Em 2019, há novidades na comunicação da cerveja Super Bock, com o arranque da primeira grande produção sob o mote da ‘Amizade na China’, e o lançamento de uma nova cerveja, a ‘1927 Crystal Wheat Beer’, criada especialmente e em exclusivo para o consumidor chinês”, destaca um comunicado da cervejeira nacional.

O mesmo documento garante que “é uma operação sólida e sustentada a que o Super Bock Group está a desenvolver na China, onde a empresa tem, atualmente, uma forte parceria local, para a expansão do seu negócio que se iniciou neste país, em 2009”.

“A importância da China para o Super Bock Group revela-se na mais recente campanha de comunicação para o mercado chinês, a primeira dedicada ao tema da Amizade. Criada pela GPB Shanghai e desenvolvida internacionalmente com a Celofán e a Ruta, é sob o lema ‘The True Taste of Friendship’ que surge esta publicidade inédita, através da qual a Super Bock enaltece as manifestações e as relações de amizade na China, sempre com autenticidade e proximidade”, avança o referido comunicado.

O filme publicitário já está a ser transmitido nos diversos canais digitais da marca na China, mas a celebração da Amizade sob a chancela da Super Bock chega também aos principais pontos de venda das províncias de Fujian e Zhejiang.

A marca de cerveja portuguesa fez coincidir esta novidade com a apresentação do novo ‘packaging’.

“É também na China que o Super Bock Group lança uma nova marca de cerveja cuja designação celebra o ano de fundação da Super Bock, 1927, traduzindo a cultura de inovação da empresa e o objetivo de surpreender o consumidor, trazendo novas propostas que estimulam a cultura cervejeira, sempre com o selo de qualidade Super Bock”, reclama o referido comunicado.

Segundo os responsáveis da cervejeira portuguesa, “a ‘1927 Crystal Wheat Beer’ é uma nova variedade de cerveja, criada pelo Mestre cervejeiro do Super Bock Group, Miguel Cancela, que foi buscar inspiração às suas visitas à China, à riqueza da gastronomia local e à autenticidade dos momentos de convívio aí descobertos”.

“De cor brilhante cristalina, destaca-se por uma combinação única de maltes de trigo e cevada para garantir a suavidade da cerveja. O adicionar de um lúpulo especial (lúpulo citra) confere-lhe um caráter surpreendente, através do seu aroma frutado”, assinala o comunicado da Super Bock, acresntando que “esta cerveja é produzida com recurso a uma técnica inovadora chamada ‘dry hopping’, o que faz com que contacte novamente com o lúpulo na fase final da sua produção e, por isso, apresenta um aroma mais intenso e refrescante, mas não o amargor, aumentando, dessa forma, a experiência sensorial”.

“Servida em garrafa de 208 ml, a 1927 Crystal Wheat Beer assenta num conceito contemporâneo, que promove o convívio e a descoberta, bem como a celebração dos melhores momentos da vida. É uma proposta moderna destinada a um consumidor mais jovem, que procura diversidade, e será possível de encontrar nos bares mais ‘trendy'”, revela o comunicado da Super Bock.

A empresa conclui que a campanha de comunicação da Super Bock ‘The True Taste of Friendship’ e a nova marca de cerveja ‘1927 Crystal Wheat Beer’ “são as maiores novidades do Super Bock Group para a China em 2019, traduzindo bem a importância que este mercado tem para a empresa”.

Criada em 1927, hoje em dia, a Super Bock é uma cerveja exportada para mais de 50 países.