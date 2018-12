Swatch lança novo conceito de loja inspirado em elementos típicos de Lisboa

A relojoeira suíça Swatch reabriu a sua flagship store em Portugal, no Centro Comercial Colombo em Lisboa, com um novo design inspirado na capital portuguesa. A maior loja da Swatch em Portugal vai contar com a maior coleção da marca a nível nacional, onde se incluem algumas das emblemáticas edições especiais da relojoeira a nível mundial.

“Com um layout mais funcional, o novo espaço Swatch no Colombo é uma verdadeira homenagem à capital de Portugal, com um conceito de loja inédito – onde se evidencia uma decoração com elementos típicos da cidade de Lisboa, tais como a calçada portuguesa e uma skyline incomparável da cidade das sete colinas”, explica a equipa de comunicação da marca, em comunicado.

A nova loja conta com uma Experience Area, onde os clientes vão poder experimentar todo o universo Swatch, proporcionando uma experiência 100% interativa com os clientes. A Experience Area vai ainda permitir a personalização de relógios consoante as escolhas dos clientes. A loja conta ainda com uma Digital Area preparada para melhorar a experiência digital dos seus clientes e garantir um maior envolvimento da marca.

A loja vai ainda acolher a maior coleção da Swatch a nível nacional, onde se incluem algumas das emblemáticas edições especiais da marca, tais como o Colourshift, Zanaka e algumas das mais recentes novidades a nível mundial, com destaque para o modelo Mirror Spot Mickey, uma edição Swatch Art Special limitada e numerada a 19.999 peças, desenhada pelo artista britânico Damien Hirst.

A equipa de comunicação da marca em Portugal sublinha que “a renovada flagship store Swatch em Lisboa sublinha o reforço estratégico da marca em Portugal, com um espaço mais moderno, apelativo e projetado para agradar a todos os clientes da Swatch no mercado nacional”.