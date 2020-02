Symington assina nova parceria para um futuro mais sustentável no Douro

A Symington Family Estates, produtora de vinhos do Douro, estabeleceu uma parceria com a Rewilding Portugal com o objetivo de contribuir para um futuro mais sustentável na região duriense e como parte do compromisso em apoiar causas ambientais.

A ligação entre as duas entidades foca-se em três eixos principais e será sustentada financeiramente através do Fundo de Impacto da Symington.

“No último ano, a Symington Family Estates tem prosseguido a sua missão de apoiar causas sociais e ambientais. No seguimento deste compromisso, a empresa acaba de anunciar uma parceria a longo-prazo com a Rewilding Portugal, com o objetivo de contribuir para um futuro mais sustentável na região do Douro. A colaboração com a organização sem fins lucrativos está integrada numa série de iniciativas de conservação da vida selvagem que integra um corredor de 120 mil hectares entre a cadeia montanhosa da Malcata e o vale do Douro”, explica um comunicado da Symington.

De acordo com esse documento, “a ligação entre as duas entidades está focada em três áreas distintas: por um lado, a Symington deverá apoiar a atividade da Rewilding Portugal para o desenvolvimento de negócios e empreendimentos sociais cuja atividade sustenta a conservação do meio ambiente, bem como implementar práticas de reconversão — ‘renaturalização’ — nas suas propriedades; por outro lado, a Rewilding Portugal deverá criar oportunidades de voluntariado para todos os colaboradores da Symington”.

“O apoio financeiro ao Rewilding Portugal será sustentado pelo Fundo de Impacto da Symington, anunciado em janeiro de 2020, e cujo compromisso inicial é de um milhão de euros. O fundo destina-se a apoiar causas e organizações a longo prazo nas regiões do Douro, do Porto e do Alto Alentejo, com soluções positivas em questões sociais e ambientais”, explica o referido comunicado.

A Rewilding Portugal implementa uma estratégia de conservação para melhorar a biodiversidade e apoiar a regeneração da natureza no vale do Grande Côa, incluindo a recuperação do ‘habitat’ de espécies fundamentais como lobos, o lince ibérico, veados e aves de rapina.

“A Rewilding Portugal é um parceiro natural para nós, já que estão comprometidos em proteger e regenerar a natureza em territórios abandonados no norte de Portugal e o seu modelo permite impulsionar a economia local, desenvolvendo iniciativas e empresas que potenciam a conservação do ecossistema”, refere Johnny Symington, ‘chairman’ da Symington Family Estates.

Segundo este responsável, “estamos muito preocupados com os desafios ambientais que o mundo enfrenta atualmente e estamos comprometidos em fazer tudo o que nos é possível para contribuir para um futuro positivo nas comunidades em que trabalhamos”.

A Symington Family Estates é uma empresa de propriedade e gestão familiar. Detém a Graham’s, uma das 10 marcas de vinho mais admiradas no mundo, segundo a revista ‘Drinks International’, bem como as marcas Dow’s, Cockburn’s e Warre’s, e os vinhos DOC Douro: Quinta do Vesuvio, Quinta do Ataíde, Altano e P+S.

A família Symington está presente no Douro há cinco gerações — desde 1882 — mas, se seguirmos a linhagem da família através da bisavó da atual geração, a ligação dos Symington aos vinhos do Douro recua no tempo 14 gerações, transportando-nos até meados do século XVII e aos próprios primórdios da história do vinho do Porto.

A Symington reclama ser, atualmente, a maior proprietária de quintas na região do Douro e um dos principais produtores de vinho do Porto de qualidade superior, as chamadas categorias especiais.