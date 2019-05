Taça de Portugal: Federação denuncia venda ilegal de bilhetes para a final no Jamor

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) está a alertar para a venda ilegal de bilhetes para a final da Taça de Portugal, que se realiza no próximo dia 25 de maio, pelas 17h15, entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting Clube de Portugal, no estádio do Jamor.

Através de um comunicado emitido esta quarta-feira a FPF garante já ter feito uma participação da plataforma online “Viagogo” por venda ilegal de bilhetes para este jogo à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).

A federação indica que a empresa “não tem qualquer parceria” com o organismo, e que não é “reconhecida como entidade autorizada para a venda oficial de bilhetes das competições por si organizadas ou cuja venda de bilhetes lhe seja delegada”.

No documento a FPF realça que nesta altura “apenas é possível a compra de bilhetes para o referido encontro nas bilheteiras de um dos finalistas, o Sporting Clube de Portugal”, isto porque os “ingressos que a FPF colocou à venda no seu site oficial se encontram já esgotados”, bem como os que foram colocados à venda no estádio do Dragão, para os adeptos do FC Porto.