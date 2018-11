Tancos: Militares querem afastar PJ da investigação para”descontaminar” processo

A defesa do ex-diretor da Polícia Judiciária Militar (PJM), Coronel Luís Vieira, em prisão preventiva, defende que o furto de Tancos é um crime estritamente militar e que deve ser investigado pela PJM. Em causa está o facto de, até agora, não haver provas de ligações deste assalto a organizações terroristas ou de tráfico internacional de armas, avança o jornal “Diário de Notícias”.

“Não se podem apagar os erros cometidos que podiam ter evitado muitos conflitos que se vieram a verificar mas, nesta fase, não estando confirmados os crimes de terrorismo e de tráfico internacional de armas, que justificaram que a Procuradoria-Geral da República atribuísse o processo à PJ e ao DCIAP, não haverá razão para que o inquérito não volte a ser classificado como estritamente militar e passe para a 10ª secção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP), coadjuvada pela PJM, onde esta tipologia criminal é tratada – a maioria das vezes com sucesso, diga-se”, afirma o antigo juiz militar Gil Prata, que foi também subdiretor da PJM.

O inquérito ao roubo de Tancos está a ser conduzido pela Unidade Nacional de Contraterrorismo (UNCT) da Polícia Judiciária (PJ) e pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP). Gil Prata defende que o inquérito ao furto deve passar para a 10.ª secção do DIAP de Santarém, para que este reanalise as medidas de coação. “Serão olhos não ‘contaminados’ que analisarão os factos”, sublinha.

A investigação ao caso de Tancos continua num impasse. Foram detidos, além do presumível autor do furto, o diretor e outros três responsáveis da PJM, e três elementos do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Loulé. Os militares são suspeitos de terem negociado com o suspeito do furto a entrega do material, encobrindo a sua identidade e encenando a recuperação.