TAP e Emirates vão expandir parceria de codeshare

A TAP Air Portugal e a Emirates assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) para expandir a parceria de codeshare atualmente em vigor entre as duas companhias aéreas, informou esta manhã, de 15 de março, a companhia aérea portuguesa em comunicado, esclarecendo que o novo acordo fará com que “os clientes de ambas as companhias aéreas beneficiem de conectividade perfeita em muitas novas rotas nas Américas, Norte da África e Leste Asiático”.

“A Emirates e a TAP Air Portugal também irão explorar formas de aprimorar a cooperação dos seus programas de passageiro frequente, incluindo oportunidades de ganho e resgate recíprocos e benefícios muito valorizados, como acesso a salas de lounge nos aeroportos”, refere o comunicado.

Além disso, “as companhias aéreas planeiam apoiar os programas de stopover uma da outra no Dubai e em Lisboa, com a Emirates também a apoiar a TAP Air Portugal enquanto ela analisa as oportunidades de expansão nos Emirados Árabes Unidos”, adianta.

Sujeito às aprovações regulamentares exigidas, o acordo expandido “deve entrar em vigor a partir de 1 de maio de 2021 e fornecerá aos clientes vantagens de reserva, emissão de bilhetes e viagens em 70 destinos nas redes de ambas as companhias aéreas”, refere a TAP

Adnan Kazim, diretor comercial da Emirates considera que “a Emirates e a TAP Air Portugal têm desfrutado de uma parceria de codeshare de sucesso mútuo nos últimos oito anos. Estamos muito satisfeitos em expandir este relacionamento e esperamos oferecer ainda mais benefícios aos nossos clientes”, comentou o responsável da Emirates.

Por seu turno, Arik De, o Chief Revenue & Network Officer da TAP Air Portugal refere que “a TAP Air Portugal tem o prazer de reforçar a parceria com a Emirates, permitindo aos nossos clientes um maior acesso geográfico. Estamos ansiosos para levar os clientes da Emirates para mais cidades em Portugal, para os nossos destinos nas Américas e no Norte da África, e para que eles possam beneficiar do nosso programa Portugal stopover”.

No âmbito da parceria alargada, a TAP Air Portugal colocará o seu código nos voos da Emirates para destinos populares da Ásia Oriental, como Taipé, Tóquio, Osaka, Bombaim, Deli, Dhaka, Malé, Jacarta, Denpasar, Manila, Hanói, bem como Barcelona e Cidade do México, refere a TAP.

“Os clientes da Emirates poderão aceder facilmente a destinos domésticos adicionais em Portugal, bem como aos voos da TAP Air Portugal para cidades nos EUA, Canadá, México, Brasil, Senegal, Guiné-Bissau, Guiné-Conakry, Marrocos, Tunísia, Gâmbia e Cabo Verde”, conclui o comunicado.