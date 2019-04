TAP já recebeu mais dois novos aviões para reforçar voos de médio e longo curso

A TAP recebeu no passado sábado mais dois novos aviões que vão reforçar as rotas de médio e longo curso da companhia área. Tratam-se do Airbus A330neo e do Airbus A320neo

Com a chegada do A330neo a TAP passa a dispor na sua frota de seis aviões deste modelo. O avião tem 298 lugares, e possui um sistema de entretenimento e conectividade a bordo de última geração, como por exemplo SMS ilimitadas, via wi-fi, em voos transatlânticos, sem qualquer custo, salienta a companhia aérea.

O Airbus A320neo, vai servir as rotas para o continente Europeu e Africano. O avião tem lugares para 174 passageiros, e possui mais alcance.

Até final do ano a TAP espera receber mais 37 novos aviões entre os modelos da airbus A320neo, A321neo, A321LR e A330neo.