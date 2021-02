TAP. Sindicato dos tripulantes adia votação sobre acordo de emergência

O Sindicato Nacional de Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) anunciou hoje o adiamento da votação do acordo de emergência para a TAP.

A votação estava programada para a próxima segunda-feira, 22 de fevereiro, e foi hoje adiada para nova data, ainda a designar.

“Caros associados, de forma a salvaguardar o superior interesse da classe suspendo a votação do acordo de emergência programada para a próxima segunda-feira que fica adiada para data a anunciar”, pode-se ler num comunicado enviado este sábado, 20 de fevereiro, pelo SNPVAC aos seus associados.

A missiva é assinada por Carlos Afonso de Sousa Castelo, presidente da mesa da assembleia-geral do SNPVAC, não justificando a razão para o adiamento da votação.

No espaço de 24 horas, este é o segundo sindicato a anunciar o adiamento da votação dos seus associados sobre o acordo alcançado entre a empresa e trabalhadores no âmbito do plano de reestruturação da companhia aérea, maioritariamente detida pelo Estado (72%).

Na sexta-feira, o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) adiou a votação marcada para este sábado que foi adiada para o dia 26 de fevereiro, alegando problemas informáticos que poderiam “afetar um momento importante do processo deliberativo para todos nós”, segundo uma nota interna enviada aos associados.

O plano de reestruturação da TAP prevê a saída de 750 profissionais de cabine, 500 pilotos, de 450 trabalhadores de manutenção e engenharia e outros 250 pessoas de diversos grupos profissionais. Também está prevista a redução de 25% da massa salarial da empresa, com a frota a ser reduzida de 108 para 88 aviões. A expetativa do Governo é que a Comissão Europeia dê o seu parecer a este plano até ao final do primeiro trimestre deste ano.