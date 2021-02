O tema é antigo, chegou a ser apontado como uma das ‘soluções’ da recessão económica de 2008 e avançou em 2011, mas só no papel. Agora, a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE) quer reabrir a discussão sobre a famigerada taxa Tobin, um imposto sobre as transações financeiras, relançando-a no atual contexto de crise.

“O objetivo-chave da presidência é explorar caminhos para um possível consenso em torno de um modelo de formato de uma taxa sobre as transações financeiras eficiente, reavaliando os pontos de vista dos Estados-membros participantes e também não participantes, à luz do atual contexto”, propôs Portugal aos restantes Estados-membros da UE, segundo a Lusa. A presidência portuguesa sugere, ainda, que os exemplos de França e Itália sejam os modelos a seguir em toda a UE.

Mas três especialistas ouvidos pelo Jornal Económico receiam os efeitos da medida. O antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais Rogério Fernandes Ferreira considera que “seria preferível adotar outro caminho”, até porque esta taxa só funcionaria se fosse “implementada globalmente, pelo menos no seio da UE”.

