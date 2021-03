Taxas de juro das casas caíram para 0,85% em fevereiro

As taxas de juro das casas caíram para os 0,85% no mês de fevereiro, uma ligeira descida de 0,2 pontos percentuais face ao mês anterior, de acordo com os dados das Taxas de Juro Implícitas no Crédito à Habitação, revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quinta-feira, 18 de março.

Nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro desceu de 0,744% em janeiro para 0,716%

em fevereiro. Para o destino de financiamento de aquisição de habitação, o mais relevante no conjunto do crédito à habitação, a taxa de juro implícita para o total dos contratos desceu para 0,872% (-2,0 p.b. face a janeiro). Nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro para este destino de financiamento fixou-se em 0,710%.

O valor médio da prestação desceu um euro, para 226 euros. Deste valor, 40 euros (18%) correspondem a pagamento de juros e 186 euros (82%) a capital amortizado. Nos contratos celebrados nos últimos três meses, o valor médio da prestação subiu três euros, para 288 euros.

No mês em análise, o capital médio em dívida para a totalidade dos contratos subiu 161 euros face ao mês anterior, fixando-se agora nos 55.447 euros. Para os contratos celebrados nos últimos três meses, o montante médio do capital em dívida foi de 114.683 euros, mais 1.450 euros do que em janeiro.